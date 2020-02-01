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В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию Путина
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РИА Новости

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию Путина

04:43 01.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. "Единая Россия" усматривает в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточение репрессивных механизмов, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, указав, что содержание документа противоречит недавнему посланию президента Владимира Путина.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст России на портале проектов нормативных актов. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Он, в частности, предусматривает, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости, что вызвало острые дискуссии.
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По словам Турчака, послание главы государства было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. В то же время в новом проекте КоАП видно "преимущественно ужесточение репрессивных механизмов".
"Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не "домашнего ареста" для подростков", — перечислил он.
Турчак подчеркнул, что закон нужен для профилактики правонарушений, а не для "создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения".
По словам секретаря генсовета, партия не поддерживает проект КоАП в предложенном виде. По мнению Турчака, основные его положения необходимо "обязательно обсудить с людьми" и "доработать" по результатам обсуждения.

Мнение омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что изучит финальную версию новой редакции КоАП перед тем, как он будет внесен в Госдуму в первом чтении.
"Когда будет завершена над ним работа, когда комитет вынесет решение, что это последний вариант, который подлежит обсуждению, то есть когда проходит нулевое чтение", — сказала она журналистам.
По ее словам, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников должен сказать, что комитет закончил работу и представлен окончательный текст, готовый к внесению в первом чтении.
"И тогда мы будем обсуждать уже официальный текст, вынесенный в Государственную думу", — отметила Москалькова, добавив, что пока проект к ней не поступал.
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Однако, по словам омбудсмена, Крашенинников может воспользоваться и правом всеобщего обсуждения, когда могут высказываться все желающие. Также Москалькова уточнила, что сотрудники аппарата омбудсмена также участвуют в подготовки отдельных глав документа.
"Общественных слушаний он не проходил, поэтому трудно сказать, какой вариант этого проекта сегодня обсуждается", — отметила она.
При этом Москалькова призвала не повторять ситуации с законом о домашнем насилии, "когда дискуссия велась по разным законопроектам, текст не сходился, и люди не понимали, о чем спорили".
"Поэтому КоАП – это огромнейший документ, о котором нужно говорить частями", — заключила Москалькова.
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Павел КрашенинниковГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинОбщество
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