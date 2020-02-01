В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию Путина

Проект нового КоАП опубликовал Минюст России на портале проектов нормативных актов. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Он, в частности, предусматривает, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости, что вызвало острые дискуссии.

По словам Турчака, послание главы государства было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. В то же время в новом проекте КоАП видно "преимущественно ужесточение репрессивных механизмов".

"Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не "домашнего ареста" для подростков", — перечислил он.

Турчак подчеркнул, что закон нужен для профилактики правонарушений, а не для "создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения".

По словам секретаря генсовета, партия не поддерживает проект КоАП в предложенном виде. По мнению Турчака, основные его положения необходимо "обязательно обсудить с людьми" и "доработать" по результатам обсуждения.

Мнение омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что изучит финальную версию новой редакции КоАП перед тем, как он будет внесен в Госдуму в первом чтении.

"Когда будет завершена над ним работа, когда комитет вынесет решение, что это последний вариант, который подлежит обсуждению, то есть когда проходит нулевое чтение", — сказала она журналистам.

По ее словам, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников должен сказать, что комитет закончил работу и представлен окончательный текст, готовый к внесению в первом чтении.

"И тогда мы будем обсуждать уже официальный текст, вынесенный в Государственную думу", — отметила Москалькова, добавив, что пока проект к ней не поступал.

Однако, по словам омбудсмена, Крашенинников может воспользоваться и правом всеобщего обсуждения, когда могут высказываться все желающие. Также Москалькова уточнила, что сотрудники аппарата омбудсмена также участвуют в подготовки отдельных глав документа.

"Общественных слушаний он не проходил, поэтому трудно сказать, какой вариант этого проекта сегодня обсуждается", — отметила она.

При этом Москалькова призвала не повторять ситуации с законом о домашнем насилии, "когда дискуссия велась по разным законопроектам, текст не сходился, и люди не понимали, о чем спорили".