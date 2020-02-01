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2020-02-01T03:44+0300
https://ria.ru/20200201/1564131822.html
МВД Украины опровергло данные об алиби подозреваемого по делу Шеремета
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РИА Новости

МВД Украины опровергло данные об алиби подозреваемого по делу Шеремета

03:44 01.02.2020
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© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию о наличии у Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, алиби в ночь перед инцидентом.
Как указывается в сообщении на сайте МВД, один из знакомых подозреваемого в эфире одного из телеканалов 13 декабря 2019 года заявил, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко находился у него в гостях в городе Ворзель.
"Эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью. Был проверен трафик телефонов этого гражданина и вызван на допрос. В присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - говорится в сообщении.
В министерстве также заявили, что поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, мужчина не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.
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В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Антоненко, а исполнителем - врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Убийство журналиста Павла ШереметаМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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