МВД Украины опровергло данные об алиби подозреваемого по делу Шеремета

Как указывается в сообщении на сайте МВД, один из знакомых подозреваемого в эфире одного из телеканалов 13 декабря 2019 года заявил, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко находился у него в гостях в городе Ворзель.

"Эта информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась абсолютной ложью. Был проверен трафик телефонов этого гражданина и вызван на допрос. В присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, мужчина не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Антоненко, а исполнителем - врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.