Семьи волонтеров спешат на помощь ветеранам

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уникальный центр подготовки семей добровольцев, которые будут помогать пожилым людям, ветеранам, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей, заработает в Екатеринбурге в конце февраля. С добровольцами там будут работать психологи и тренеры.

Волонтеры в Свердловской области уже давно поддерживают пожилых людей, но в этом году было решено запустить большую региональную программу, рассказал руководитель штаба свердловского регионального отделения "Бессмертный полк России" Валерий Басай.

"Наши волонтеры — работающие люди, которые будут на постоянной основе заботиться о своих пожилых подопечных, будут максимально участвовать в их жизни и станут частью их послевоенной истории. Это проект, который поможет пожилым людям изменить жизнь к лучшему, почувствовать, что кто-то о них заботится, кто-то им помогает. У многих уже нет родственников, у кого-то родственники находятся далеко. Им необходимо внимание", — рассказал Басай.

По его словам, семейное волонтерство сегодня становится все более актуальным. Басай объясняет этот феномен тем, что сначала добровольцем становится один из партнеров, а потом втягивается другой. Например, знакомая девушка-волонтер однажды попросила мужа подвезти ее до дома подопечного, потом еще раз, а дальше муж заинтересовался ее делом и втянулся. Все чаще родители берут с собой детей.

"Здесь есть воспитательный момент, потому что ребенок встречает тех, кому нужна помощь, видит, что родители вовлечены", — рассказал Басай и добавил, что дети дарят пожилым людям свою энергию. Кроме того, волонтерские семьи вызывают больше доверия у пожилых людей.

"Для них это позитивное эмоциональное переживание, когда дети приезжают, ведь они вызывают у них воспоминания из собственной молодости", — рассказал Басай.

Волонтер Анна Чепелева давно занимается волонтерской деятельностью. Ее старший сын уже ездил с семьей помогать пожилой женщине. По ее словам, он внимательно слушал воспоминания 93-летней женщины, что было очень трогательно. "Когда бабушки и дедушки рассказывают интересные истории о жизни и о войне, дети проникаются, меняют свое отношение к пожилым людям", — считает Чепелева.

Волонтеров в центре будут готовить психологи и специальные тренеры, которые расскажут о возрастных особенностях. "Задача вживую проиграть возможные особенности поведения пожилых людей", — говорит Басай. Например, однажды волонтеры не дождались, когда им откроет дверь пожилой человек, так как он просто очень долго шел до двери. Тренеры объяснят, как поступать в подобной ситуации.

Чаще всего волонтеры будут помогать в быту. Некоторые пожилые люди просят помочь убрать квартиру, особенно часто необходимо помыть окна, так как это трудоемкий процесс, или даже банально сходить в магазин. Хотя больше всего им не хватает человеческого тепла.

"Когда прибираемся в квартире у пожилого человека, они общаются с нами, рассказывают о своей жизни. Им нужно внимание, а помощь в быту — это предлог", — считает Чепелева.