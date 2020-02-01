Смерть не по правилам. Почему европейских врачей судят за эвтаназию

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. В Бельгии завершилось первое уголовное дело, связанное с эвтаназией. Страна легализовала процедуру в 2002 году, и с тех пор ею воспользовались сотни людей. Но иногда воля пациента оборачивается для докторов обвинением в убийстве. Юристы разбираются, не слишком ли легко те соглашаются с просьбой безнадежно больных.

Доживать нельзя умирать

Бельгийке Тине Нис было 38 лет, когда она решила, что жить больше не стоит. Она с детства страдала из-за проблем с психикой. В юности дважды пыталась покончить с собой.

Ей поставили диагноз: аутизм. Но родственники уверены, что истинная причина, по которой женщина потеряла интерес к жизни, — неудачный роман и разбитое сердце. Как бы то ни было, 27 апреля 2010 года Тина Нис покинула этот мир в одной из бельгийских больниц в окружении семьи.

Однако в 2018-м ее сестры выдвинули против врачей обвинения. По их словам, смерть наступила с нарушениями закона об эвтаназии, а доктора и вовсе были дилетантами.

Родных возмутило поведение врачей во время процедуры. На одном из телешоу они сообщили, что смертельную инъекцию доктор сравнил с усыплением животного. “Еще он попросил отца придержать иглу, потому что забыл пластыри. А когда Тина умерла, предложил родителям послушать стетоскоп и убедиться, что у нее остановилось сердце”, — рассказали сестры.

В нарушении закона об эвтаназии обвинили трех врачей — Жориса Ван Ова, Франка Де Грифаи и Лив Тьенпон. Первый — бывший лечащий врач Тины Нис, второй делал смертельный укол, а третья — психиатр. Им грозили серьезные сроки.

© AP Photo / Maria Cheng, file Бельгийский психиатр Лив Тьенпон © AP Photo / Maria Cheng, file Бельгийский психиатр Лив Тьенпон

Все трое были обязаны присутствовать на процедуре. Адвокаты не согласны с тем, что обвиняемых выставляют убийцами — они действовали в рамках правил. Сами врачи на заседании суда 20 января заявили, что разбирательство сыграет на руку консервативно настроенным критикам эвтаназии.

Тьенпон — известный в Бельгии психиатр с сомнительной репутацией. Коллеги говорят, что она участвовала в доброй трети всех процедур эвтаназии, связанных с психическими расстройствами. Ее критикуют за то, что она слишком легко соглашается с просьбами пациентов разрешить им уйти из жизни.

В 2018-м в Сеть попали личные электронные письма Тьенпон, в которых она так говорила о семье Нис: “Мы должны остановить этих людей. Это семья чрезвычайно травмированная, где нет места ни эмпатии, ни взаимному уважению. <…> Я начинаю лучше понимать страдания Тины”.

За год до этого у Тьенпон возник спор с доктором Уильямом Дистелманом, сопредседателем Федеральной комиссии по контролю и оценке эвтаназии — структуры, проверяющей корректность оформления и проведения процедуры. Он утверждал, что Тьенпон не раз нарушала правила. Более 360 докторов подписали петицию о необходимости более жесткого контроля за исполнением закона.

В итоге 31 января бельгийский суд присяжных оправдал всех троих врачей.

Законное, но не право

Эвтаназию в Бельгии легализовали в 2002 году. По закону пациент должен быть в сознании и здравом уме в момент принятия решения, а запрос может исходить только от него самого. Но даже если решение признают взвешенным и хорошо обдуманным, а пациент повторит его несколько раз, не факт, что ему позволят прибегнуть к процедуре. Для этого медикам нужно подтвердить "невыносимые физические или психические страдания" от серьезной и неизлечимой болезни.

Причем, если не ожидается, что пациент скончается в скором времени, врач обязан посоветоваться с коллегами и дать больному как минимум месяц на размышление. И в любом случае доктор может отказаться: эвтаназия не рассматривается как неотъемлемое право всех граждан.

© AP Photo / Yves Logghe Медсестра в палате интенсивной терапии в детском госпитале королевы Фабиолы © AP Photo / Yves Logghe Медсестра в палате интенсивной терапии в детском госпитале королевы Фабиолы

По некоторым подсчетам , в 2018 году в стране таким образом ушли из жизни 2357 человек. Большинство — старше 60. Но есть и дети — на них закон распространили в 2014-м. Условия: способность к трезвому суждению, страдания от неизлечимой болезни, которая неизбежно приведет к смерти. Кроме того, разрешение родных.

В августе 2018-го после расследования федеральной комиссии стало известно об эвтаназии двух детей — девяти и одиннадцати лет. Личности не раскрывали. У одного была опухоль мозга, у второго — муковисцидоз (болезнь, при которой поражаются железы внешней секреции и тяжело нарушены функции органов дыхания).

Вопрос этики

Не всегда пациентам удается уйти из жизни с миром. Бывает, что эвтаназия оборачивается скандалом, и надзорные органы, в частности федеральную комиссию, обвиняют в бездействии и плохой работе.

В начале 2018-го СМИ сообщили об эвтаназии без личного согласия, по просьбе родственников. Больной страдал деменцией и болезнью Паркинсона, но никогда не озвучивал и не мог сознательно принять решение о добровольной смерти. Об этом как-то упомянул врач-невролог Лудо Ванопденбош, что вызвало бурную реакцию общества. Коллеги невролога заявили, что он перепутал естественную смерть с эвтаназией. До суда не дошло.

В том же году в Брюгге судили “дьякона смерти”. Католического священника и медбрата одной из больниц обвинили в убийстве нескольких человек, в том числе собственной матери. Он вводил воздух в вены больным и считал, что помогает им избавиться от страданий. Об этом медбрат рассказал своему психотерапевту в 2013 году, после чего и началось расследование.

Подобные случаи, несмотря на широкую поддержку эвтаназии в бельгийском обществе, каждый раз возобновляют дискуссию об этичности процедуры. Обсуждают, в частности, сколько времени необходимо пациенту для принятия окончательного, взвешенного решения.

Несмотря на официальное неприятие эвтаназии церковью, некоторые католические организации, к примеру орден "Братья-благотворители", ввели соответствующую медицинскую услугу в психиатрических клиниках, находящихся на его балансе. Папа Франциск, узнав об этом, потребовал положить конец такой практике.

© AFP 2019 / Christophe Simon Бельгийская спортсменка Марике Верворт, закончившая жизнь с помощью эвтаназии © AFP 2019 / Christophe Simon Бельгийская спортсменка Марике Верворт, закончившая жизнь с помощью эвтаназии

В октябре 2019-го к эвтаназии прибегла 40-летняя параолимпийская чемпионка Марике Верворт, страдавшая прогрессирующим заболеванием мышц. Болезнь вызывала у нее постоянные боли, судороги, паралич ног, из-за чего она почти не могла спать. Документы об эвтаназии Верворт подписала в 2008-м. В 2012-м стала серебряной призеркой Параолимпийских игр в Лондоне, в 2016-м взяла золото и бронзу в Рио-де-Жанейро в гонках на колясках.

“Эвтаназийный туризм” и строгие запреты

Эвтаназию легализовали не только в Бельгии — в Нидерландах, Люксембурге. Правила там такие же жесткие.

Самый либеральный закон — в швейцарском кантоне Цюрих, где эвтаназия разрешена с 1941 года. Там даже образовался своеобразный “эвтаназийный туризм”.

По ту сторону Атлантики пока не определились. В США федерального закона об эвтаназии нет. Однако в штатах Орегон, Вашингтон, Вермонт, Монтана и Калифорния процедура легальна.

В Канаде до недавнего времени эвтаназия каралась тюрьмой. За помощь в уходе из жизни можно было получить до 14 лет. Но в 2015 году Верховный суд отменил эту статью.

© AFP 2019 / Nicolas Maeterlinck Акция протеста против абортов и эвтаназии в Брюсселе. 2014 год © AFP 2019 / Nicolas Maeterlinck Акция протеста против абортов и эвтаназии в Брюсселе. 2014 год

В России действует Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Согласно этому документу, “медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента”.

В прошлом году широко обсуждали заявление бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Она предложила референдум о праве на эвтаназию. “Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно будет решить, готово на это пойти или нет”, — сказала она. Скворцову раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, такие вопросы не выносят на голосование.