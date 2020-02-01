Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T14:17+0300
https://ria.ru/20200201/1564095423.html
Смерть не по правилам. Почему европейских врачей судят за эвтаназию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/57/1563555726_0:189:2971:1860_1036x0_80_0_0_7a62adf05e526bc3c1db67eaf4c018d1.jpg
РИА Новости

Смерть не по правилам. Почему европейских врачей судят за эвтаназию

08:00 01.02.2020 (обновлено: 14:17 01.02.2020)
2606
© AP Photo / Yves LoggheВрачи в палате интенсивной терапии в детском госпиталя королевы Фабиолы в Брюсселе
Врачи в палате интенсивной терапии в детском госпиталя королевы Фабиолы в Брюсселе
© AP Photo / Yves Logghe
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. В Бельгии завершилось первое уголовное дело, связанное с эвтаназией. Страна легализовала процедуру в 2002 году, и с тех пор ею воспользовались сотни людей. Но иногда воля пациента оборачивается для докторов обвинением в убийстве. Юристы разбираются, не слишком ли легко те соглашаются с просьбой безнадежно больных.

Доживать нельзя умирать

Бельгийке Тине Нис было 38 лет, когда она решила, что жить больше не стоит. Она с детства страдала из-за проблем с психикой. В юности дважды пыталась покончить с собой.
Ей поставили диагноз: аутизм. Но родственники уверены, что истинная причина, по которой женщина потеряла интерес к жизни, — неудачный роман и разбитое сердце. Как бы то ни было, 27 апреля 2010 года Тина Нис покинула этот мир в одной из бельгийских больниц в окружении семьи.
Однако в 2018-м ее сестры выдвинули против врачей обвинения. По их словам, смерть наступила с нарушениями закона об эвтаназии, а доктора и вовсе были дилетантами.
Родных возмутило поведение врачей во время процедуры. На одном из телешоу они сообщили, что смертельную инъекцию доктор сравнил с усыплением животного. “Еще он попросил отца придержать иглу, потому что забыл пластыри. А когда Тина умерла, предложил родителям послушать стетоскоп и убедиться, что у нее остановилось сердце”, — рассказали сестры.
В нарушении закона об эвтаназии обвинили трех врачей — Жориса Ван Ова, Франка Де Грифаи и Лив Тьенпон. Первый — бывший лечащий врач Тины Нис, второй делал смертельный укол, а третья — психиатр. Им грозили серьезные сроки.
© AP Photo / Maria Cheng, fileБельгийский психиатр Лив Тьенпон
Бельгийский психиатр Лив Тьенпон
© AP Photo / Maria Cheng, file
Бельгийский психиатр Лив Тьенпон
Все трое были обязаны присутствовать на процедуре. Адвокаты не согласны с тем, что обвиняемых выставляют убийцами — они действовали в рамках правил. Сами врачи на заседании суда 20 января заявили, что разбирательство сыграет на руку консервативно настроенным критикам эвтаназии.
Тьенпон — известный в Бельгии психиатр с сомнительной репутацией. Коллеги говорят, что она участвовала в доброй трети всех процедур эвтаназии, связанных с психическими расстройствами. Ее критикуют за то, что она слишком легко соглашается с просьбами пациентов разрешить им уйти из жизни.
В 2018-м в Сеть попали личные электронные письма Тьенпон, в которых она так говорила о семье Нис: “Мы должны остановить этих людей. Это семья чрезвычайно травмированная, где нет места ни эмпатии, ни взаимному уважению. <…> Я начинаю лучше понимать страдания Тины”.
За год до этого у Тьенпон возник спор с доктором Уильямом Дистелманом, сопредседателем Федеральной комиссии по контролю и оценке эвтаназии — структуры, проверяющей корректность оформления и проведения процедуры. Он утверждал, что Тьенпон не раз нарушала правила. Более 360 докторов подписали петицию о необходимости более жесткого контроля за исполнением закона.
В итоге 31 января бельгийский суд присяжных оправдал всех троих врачей.

Законное, но не право

Эвтаназию в Бельгии легализовали в 2002 году. По закону пациент должен быть в сознании и здравом уме в момент принятия решения, а запрос может исходить только от него самого. Но даже если решение признают взвешенным и хорошо обдуманным, а пациент повторит его несколько раз, не факт, что ему позволят прибегнуть к процедуре. Для этого медикам нужно подтвердить "невыносимые физические или психические страдания" от серьезной и неизлечимой болезни.
Причем, если не ожидается, что пациент скончается в скором времени, врач обязан посоветоваться с коллегами и дать больному как минимум месяц на размышление. И в любом случае доктор может отказаться: эвтаназия не рассматривается как неотъемлемое право всех граждан.
© AP Photo / Yves LoggheМедсестра в палате интенсивной терапии в детском госпитале королевы Фабиолы
Медсестра в палате интенсивной терапии в детском госпиталя королевы Фабиолы
© AP Photo / Yves Logghe
Медсестра в палате интенсивной терапии в детском госпитале королевы Фабиолы
По некоторым подсчетам, в 2018 году в стране таким образом ушли из жизни 2357 человек. Большинство — старше 60. Но есть и дети — на них закон распространили в 2014-м. Условия: способность к трезвому суждению, страдания от неизлечимой болезни, которая неизбежно приведет к смерти. Кроме того, разрешение родных.
В августе 2018-го после расследования федеральной комиссии стало известно об эвтаназии двух детей — девяти и одиннадцати лет. Личности не раскрывали. У одного была опухоль мозга, у второго — муковисцидоз (болезнь, при которой поражаются железы внешней секреции и тяжело нарушены функции органов дыхания).

Вопрос этики

Не всегда пациентам удается уйти из жизни с миром. Бывает, что эвтаназия оборачивается скандалом, и надзорные органы, в частности федеральную комиссию, обвиняют в бездействии и плохой работе.
В начале 2018-го СМИ сообщили об эвтаназии без личного согласия, по просьбе родственников. Больной страдал деменцией и болезнью Паркинсона, но никогда не озвучивал и не мог сознательно принять решение о добровольной смерти. Об этом как-то упомянул врач-невролог Лудо Ванопденбош, что вызвало бурную реакцию общества. Коллеги невролога заявили, что он перепутал естественную смерть с эвтаназией. До суда не дошло.
В том же году в Брюгге судили “дьякона смерти”. Католического священника и медбрата одной из больниц обвинили в убийстве нескольких человек, в том числе собственной матери. Он вводил воздух в вены больным и считал, что помогает им избавиться от страданий. Об этом медбрат рассказал своему психотерапевту в 2013 году, после чего и началось расследование.
Подобные случаи, несмотря на широкую поддержку эвтаназии в бельгийском обществе, каждый раз возобновляют дискуссию об этичности процедуры. Обсуждают, в частности, сколько времени необходимо пациенту для принятия окончательного, взвешенного решения.
Несмотря на официальное неприятие эвтаназии церковью, некоторые католические организации, к примеру орден "Братья-благотворители", ввели соответствующую медицинскую услугу в психиатрических клиниках, находящихся на его балансе. Папа Франциск, узнав об этом, потребовал положить конец такой практике.
© AFP 2019 / Christophe SimonБельгийская спортсменка Марике Верворт, закончившая жизнь с помощью эвтаназии
Бельгийская спортсменка Марике Верворт, закончившая жизнь с помощью эвтаназии
© AFP 2019 / Christophe Simon
Бельгийская спортсменка Марике Верворт, закончившая жизнь с помощью эвтаназии
В октябре 2019-го к эвтаназии прибегла 40-летняя параолимпийская чемпионка Марике Верворт, страдавшая прогрессирующим заболеванием мышц. Болезнь вызывала у нее постоянные боли, судороги, паралич ног, из-за чего она почти не могла спать. Документы об эвтаназии Верворт подписала в 2008-м. В 2012-м стала серебряной призеркой Параолимпийских игр в Лондоне, в 2016-м взяла золото и бронзу в Рио-де-Жанейро в гонках на колясках.

“Эвтаназийный туризм” и строгие запреты

Эвтаназию легализовали не только в Бельгии — в Нидерландах, Люксембурге. Правила там такие же жесткие.
Самый либеральный закон — в швейцарском кантоне Цюрих, где эвтаназия разрешена с 1941 года. Там даже образовался своеобразный “эвтаназийный туризм”.
По ту сторону Атлантики пока не определились. В США федерального закона об эвтаназии нет. Однако в штатах Орегон, Вашингтон, Вермонт, Монтана и Калифорния процедура легальна.
В Канаде до недавнего времени эвтаназия каралась тюрьмой. За помощь в уходе из жизни можно было получить до 14 лет. Но в 2015 году Верховный суд отменил эту статью.
© AFP 2019 / Nicolas MaeterlinckАкция протеста против абортов и эвтаназии в Брюсселе. 2014 год
Акция протеста против абортов и эвтаназии в Брюсселе. 2014 год
© AFP 2019 / Nicolas Maeterlinck
Акция протеста против абортов и эвтаназии в Брюсселе. 2014 год
В России действует Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Согласно этому документу, “медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента”.
В прошлом году широко обсуждали заявление бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Она предложила референдум о праве на эвтаназию. “Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно будет решить, готово на это пойти или нет”, — сказала она. Скворцову раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, такие вопросы не выносят на голосование.
Осуждает эвтаназию и Русская православная церковь. Верная заповеди Божией "не убивай", РПЦ не может признать эту процедуру нравственно приемлемой.
1707529
БельгияВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Военнослужащие ВС США на торжественной церемонии в Пентагоне
Военно-патриотическое воспитание в США: где же подвиги
Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел летать
Цирк устроили. Ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры
Театрализованная экскурсия на 180-летие открытия Царского кургана в Крыму
"Тут страшно". Тайны Царского кургана в Крыму
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Алкогольный отдел в супермаркете
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
Больное сердце
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17
Стивен Кинг
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
Судмедэксперты работают с автомобилем, который протаранил ворота поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго и был расстрелян охраной. 31 января 2020
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Кухня пенсионерки
Как 93-летняя пенсионерка выживает в сыром подвале без горячей воды
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Миллиарды отступных за независимость. Brexit обошелся сверхдорого
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Большие "Маленькие женщины" покоряют мир. Возьмут ли они "Оскар"
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния