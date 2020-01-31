В РЖД рассказали о пассажиропотоке в сообщении с Китаем

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Поезда холдинга Поезда холдинга РЖД в 2019 году перевезли около 9,8 тысячи человек в сообщении с Китаем , что составляет около 1% объемов международных перевозок компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Между Россией и Китаем курсировали беспересадочные вагоны ФПК - сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин. Также между Китаем и РФ были поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог. Россия с 31 января текущего года приостановила движение пассажирских поездов с Китаем за исключением маршрута Москва – Пекин, грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.

"В прошлом году за 12 месяцев в наших вагонах проехали 9,8 тысячи человек в сообщении с Китаем", - сообщили в ФПК в пятницу.

"Доля прямого международного пассажиропотока в вышеуказанных поездах составляет около 1% от общих объемов международных перевозок", - уточнили в компании.