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В РЖД рассказали о пассажиропотоке в сообщении с Китаем
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РИА Новости

В РЖД рассказали о пассажиропотоке в сообщении с Китаем

20:22 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПроводник у вагона поезда Пекин-Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Проводник у вагона поезда Пекин-Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Проводник у вагона поезда Пекин-Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Поезда холдинга РЖД в 2019 году перевезли около 9,8 тысячи человек в сообщении с Китаем, что составляет около 1% объемов международных перевозок компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Между Россией и Китаем курсировали беспересадочные вагоны ФПК - сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин. Также между Китаем и РФ были поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог. Россия с 31 января текущего года приостановила движение пассажирских поездов с Китаем за исключением маршрута Москва – Пекин, грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.
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"В прошлом году за 12 месяцев в наших вагонах проехали 9,8 тысячи человек в сообщении с Китаем", - сообщили в ФПК в пятницу.
"Доля прямого международного пассажиропотока в вышеуказанных поездах составляет около 1% от общих объемов международных перевозок", - уточнили в компании.
Сколько составят потери ФПК от ограничения перевозок с Китаем назвать в ФПК не смогли. "Оценить финансовые потери возможно будет только по итогам более длительного периода", - отметили там.
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