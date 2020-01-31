Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР

ООН, 31 янв – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении на полгода оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики , документ поддержали 13 членов Совета, Россия и Китай воздержались, так как выступают за большее ослабление ограничений на поставки оружия.

Согласно тексту резолюции, СБ ООН решил, "что до 31 июля 2020 года все государства-члены будут продолжать принимать необходимые меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Центральноафриканской Республике… оружия и связанных с ним материалов всех типов", включая боеприпасы, военные транспортные средства и запчасти для военной техники.

Кроме того, государства обязуются не оказывать ЦАР техническую помощь, не обучать, не помогать финансово в сферах, касающихся военной деятельности.

Исключениями являются поставки, нацеленные исключительно на поддержку мисси ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и тренировочных миссий ЕС, размещенных в ЦАР, а также сил Франции. Эмбарго не распространяется также на поставки несмертоносного оборудования для поддержки реформы сектора безопасности ЦАР. Разрешено поставлять ЦАР защитную экипировку, включая бронежилеты и каски исключительно для персонала ООН и представителей СМИ, сотрудников гуманитарных миссий.

Есть также ряд других исключений из эмбарго. В частности в отличие от предыдущего раза - когда действие резолюции продлевалось на год, эмбарго теперь не распространяется на поставки для сил безопасности ЦАР "небоевых военных машин и военных машин, оснащенных оружием калибра не свыше 14,5 мм, предназначенных исключительно для оказания поддержки или использования в рамках реформы сектора безопасности ЦАР".

Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский , объясняя, почему Россия воздержалась при голосовании, не все аргументы Москвы были учтены при работе над резолюцией.

"Мы выступали за более существенно ослабление оружейного эмбарго. Действующее в отношении ЦАР оружейное эмбарго, возможно, играло позитивную роль на начальном этапе, однако сейчас фактически препятствует перевооружению национальной армии и сил безопасности", - сказал Полянский.

По его словам, вооруженным группировкам же ничто не мешает пополнять запасы оружия за счет контрабанды.

"Нельзя забывать о том, что законные власти ЦАР призывают Совет (Безопасности – ред.) к полному снятию оружейного эмбарго. На наш взгляд, они имеют для этого все основания. Поэтому мы решительно настроены на дальнейший обзор рестрикций Совета Безопасности в июле этого года в сторону их ослабления, а в перспективе и снятия", - подчеркнул первый зампостпреда.