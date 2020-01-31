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Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР
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РИА Новости

Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР

19:52 31.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 31 янв – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении на полгода оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики, документ поддержали 13 членов Совета, Россия и Китай воздержались, так как выступают за большее ослабление ограничений на поставки оружия.
Согласно тексту резолюции, СБ ООН решил, "что до 31 июля 2020 года все государства-члены будут продолжать принимать необходимые меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Центральноафриканской Республике… оружия и связанных с ним материалов всех типов", включая боеприпасы, военные транспортные средства и запчасти для военной техники.
Кроме того, государства обязуются не оказывать ЦАР техническую помощь, не обучать, не помогать финансово в сферах, касающихся военной деятельности.
Исключениями являются поставки, нацеленные исключительно на поддержку мисси ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и тренировочных миссий ЕС, размещенных в ЦАР, а также сил Франции. Эмбарго не распространяется также на поставки несмертоносного оборудования для поддержки реформы сектора безопасности ЦАР. Разрешено поставлять ЦАР защитную экипировку, включая бронежилеты и каски исключительно для персонала ООН и представителей СМИ, сотрудников гуманитарных миссий.
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Есть также ряд других исключений из эмбарго. В частности в отличие от предыдущего раза - когда действие резолюции продлевалось на год, эмбарго теперь не распространяется на поставки для сил безопасности ЦАР "небоевых военных машин и военных машин, оснащенных оружием калибра не свыше 14,5 мм, предназначенных исключительно для оказания поддержки или использования в рамках реформы сектора безопасности ЦАР".
Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, объясняя, почему Россия воздержалась при голосовании, не все аргументы Москвы были учтены при работе над резолюцией.
"Мы выступали за более существенно ослабление оружейного эмбарго. Действующее в отношении ЦАР оружейное эмбарго, возможно, играло позитивную роль на начальном этапе, однако сейчас фактически препятствует перевооружению национальной армии и сил безопасности", - сказал Полянский.
По его словам, вооруженным группировкам же ничто не мешает пополнять запасы оружия за счет контрабанды.
"Нельзя забывать о том, что законные власти ЦАР призывают Совет (Безопасности – ред.) к полному снятию оружейного эмбарго. На наш взгляд, они имеют для этого все основания. Поэтому мы решительно настроены на дальнейший обзор рестрикций Совета Безопасности в июле этого года в сторону их ослабления, а в перспективе и снятия", - подчеркнул первый зампостпреда.
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Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
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Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНЦАРООНРоссияВ мире
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