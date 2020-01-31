Замглавы Минобороны обсудил с послом Монголии 75-летие Победы

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. России и Монголии надо совместно наполнить празднование 75-летия Победы ярким и запоминающимся содержанием, исключающим формальный подход к делу, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в пятницу на встрече с послом Монголии в России Дуламсурэном Давой. Об этом сообщило российское военное ведомство.
"Ключевое событие этого года – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй Мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили", - отметил Фомин, слова которого цитируются в сообщении.
"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметило Минобороны.