Замглавы Минобороны обсудил с послом Монголии 75-летие Победы

"Ключевое событие этого года – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй Мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили", - отметил Фомин, слова которого цитируются в сообщении.