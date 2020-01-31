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Замглавы Минобороны обсудил с послом Монголии 75-летие Победы
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РИА Новости

Замглавы Минобороны обсудил с послом Монголии 75-летие Победы

19:19 31.01.2020
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. России и Монголии надо совместно наполнить празднование 75-летия Победы ярким и запоминающимся содержанием, исключающим формальный подход к делу, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в пятницу на встрече с послом Монголии в России Дуламсурэном Давой. Об этом сообщило российское военное ведомство.
"Ключевое событие этого года – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй Мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили", - отметил Фомин, слова которого цитируются в сообщении.
"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства", - отметило Минобороны.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминРоссияМонголияВ мире
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