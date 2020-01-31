Лавров обсудил с главой МИД Катара расширение сотрудничества

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с зампредом Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани текущее сотрудничество и расширение связей двух стран, сообщает российское дипведомство.
"Был проведен обмен мнениями о ходе совместной работы, осуществляемой по линии профильных ведомств и структур двух стран в интересах дальнейшего расширения взаимовыгодных российско-катарских связей в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в комментарии на сайте российского министерства.
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Также стороны затронули отдельные аспекты складывающейся на Ближнем Востоке ситуации, отметили в МИД РФ.
"Подтверждена договоренность поддерживать регулярную "сверку часов" по актуальной региональной и международной проблематике", - подчеркнули в министерстве.
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