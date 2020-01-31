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Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса
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РИА Новости

Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса

18:26 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции могут быть скорректированы после получения проверенных данных о вирусе, сообщается на сайте Минздрава России.
"Осуществляется мониторинг научных клинических и экспериментальных данных по вопросу лечения 2019-nCoV респираторной инфекции. При наличии проверенных данных информация будет представлена в следующем обновлении временных методических рекомендаций", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыМинистерство здравоохранения РФВОЗТюменская областьЗабайкальский крайУханьОбщество
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