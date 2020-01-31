Эрдоган и Аббас обсудили "сделку века" по Израилю и Палестине

"Наш президент провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом. Состоялся обмен мнениями по плану, представленному как так называемая "сделка века". Наш президент выразил поддержку Турции палестинскому делу", - говорится в сообщении.

Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Эрдоган также осудил "сделку века", назвав ее легализацией оккупации Израилем палестинских земель.