Эрдоган и Аббас обсудили "сделку века" по Израилю и Палестине

АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили "сделку века" по ближневосточному урегулированию, представленную президентом США Дональдом Трампом, сообщила администрация турецкого лидера.
"Наш президент провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом. Состоялся обмен мнениями по плану, представленному как так называемая "сделка века". Наш президент выразил поддержку Турции палестинскому делу", - говорится в сообщении.
Вчера, 14:04Путин и Меркель обсудили "сделку века" США
Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Эрдоган также осудил "сделку века", назвав ее легализацией оккупации Израилем палестинских земель.
30 января, 22:20Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной