"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" по итогам 2019 года увеличила собираемость платежей за поставленную тепловую энергию на 15% по сравнению с 2018 годом, до 10,6 миллиарда рублей, говорится в релизе компании.

"ТСК Мосэнерго" активизировало работу по улучшению платежной дисциплины потребителей: в 2019 году уровень оплаты денежных средств потребителей за поставленную тепловую энергию увеличился по сравнению с 2018 годом на 15% и составил 10,6 миллиарда рублей", - сообщает компания.

Уточняется, что в 2019 году впервые удалось добиться снижения просроченной дебиторской задолженности в Московской области и не допустить ее прироста в целом по компании.

Тем не менее, компания подчеркивает, что проблема долгов за поставленное тепло остается актуальной - просроченная задолженность по состоянию на начало 2020 года превышает 3,3 миллиарда рублей, основная часть задолженности в размере 2,9 миллиарда рублей приходится на Московскую область. Лидером по долгам за тепло является городской округ Химки с задолженностью свыше 1,6 миллиарда рублей.