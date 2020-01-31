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Теплоснабжение
2020-01-31T18:52+0300
https://ria.ru/20200131/1564122458.html
"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло
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РИА Новости

"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло

18:10 31.01.2020 (обновлено: 18:52 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" по итогам 2019 года увеличила собираемость платежей за поставленную тепловую энергию на 15% по сравнению с 2018 годом, до 10,6 миллиарда рублей, говорится в релизе компании.
"ТСК Мосэнерго" активизировало работу по улучшению платежной дисциплины потребителей: в 2019 году уровень оплаты денежных средств потребителей за поставленную тепловую энергию увеличился по сравнению с 2018 годом на 15% и составил 10,6 миллиарда рублей", - сообщает компания.
Уточняется, что в 2019 году впервые удалось добиться снижения просроченной дебиторской задолженности в Московской области и не допустить ее прироста в целом по компании.
Тем не менее, компания подчеркивает, что проблема долгов за поставленное тепло остается актуальной - просроченная задолженность по состоянию на начало 2020 года превышает 3,3 миллиарда рублей, основная часть задолженности в размере 2,9 миллиарда рублей приходится на Московскую область. Лидером по долгам за тепло является городской округ Химки с задолженностью свыше 1,6 миллиарда рублей.
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
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ООО "ТСК Мосэнерго" было создано с целью производства и передачи тепловой энергии в Москве и ряде городских округов Московской области. МОЭК принадлежит 74,64% компании, "Мосэнерго" - 25,36%.
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ТеплоснабжениеМосэнергоМосковская областьЭкономика
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