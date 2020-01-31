Вучич попросил главу дипломатии ЕС помочь в сотрудничестве с РФ и КНР

БЕЛГРАД, 31 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич попросил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля помочь увеличить объем сотрудничества с РФ и КНР до уровня европейских государств вместо упреков из-за отношений Белграда и Москвы.
Высокий представитель ЕС по внешней политике в четверг посетил Приштину, где провел встречу с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи за закрытыми дверями, а затем встречался с представителями политических партий. В пятницу он прибыл в Белград, где провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Перед визитом Боррель призвал власти Сербии согласовать свою внешнюю политику по отношению к "общим вызовам" с политикой ЕС.
"Сербия, несомненно, находится на европейском пути, и не скрывает этого перед Россией и КНР, но продолжит сотрудничество с этими странами… У Сербии нет такого хорошего сотрудничества с РФ и КНР, как у Германии, Франции, Австрии и других западных стран, которые имеют и в 1000 раз больший товарооборот с Россией чем мы. Эти страны должны нам помочь достичь такого уровня, а не выражать озабоченность из-за отношений Сербии с Россией и КНР", - заявил Вучич на пресс-конференции.
Ранее официальный Белград устами министра обороны Александра Вулина в очередной раз подтвердил приверженность дружеским отношениям с Россией и нежелание поддерживать санкции Запада в отношении Москвы.