Вучич попросил главу дипломатии ЕС помочь в сотрудничестве с РФ и КНР

"Сербия, несомненно, находится на европейском пути, и не скрывает этого перед Россией и КНР, но продолжит сотрудничество с этими странами… У Сербии нет такого хорошего сотрудничества с РФ и КНР, как у Германии, Франции, Австрии и других западных стран, которые имеют и в 1000 раз больший товарооборот с Россией чем мы. Эти страны должны нам помочь достичь такого уровня, а не выражать озабоченность из-за отношений Сербии с Россией и КНР", - заявил Вучич на пресс-конференции.