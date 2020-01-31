Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России

"Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31.01.2020 состояние удовлетворительное, жалоб нет. Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. РФ ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.