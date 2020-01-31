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Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России

17:25 31.01.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заболевание у двух выявленных в РФ пациентов из КНР с коронавирусом протекает в легкой форме, их состояние удовлетворительное, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два первых случая коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
"Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31.01.2020 состояние удовлетворительное, жалоб нет. Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. РФ ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыТатьяна ГоликоваРоспотребнадзорКитайТюменская областьЗабайкальский крайРоссияОбщество
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