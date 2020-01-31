Гарри Стайлс спел с Lizzo дуэтом песню Juice

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Гарри Стайлс спел дуэтом с Lizzo композицию Juice из последнего альбома певицы “Cuz I Love You” на концерте в Майами, сообщает NME.
.@Harry_Styles & @Lizzo were singing “Juice” tonight at her show in Miami. 🧃 pic.twitter.com/sxf9DTkRMT— Pop Crave (@PopCraveMusic) January 31, 2020
Фанаты сфотографировали, как они танцевали вместе на сцене. В какой-то момент Lizzo даже сделала вид, что кокетливо шлепнула Гарри.
Ранее Стайлс делал кавер на песню Juice для радио.
В интервью после совместного выступления певец похвалил Lizzo: "Думаю, она просто потрясающая. Lizzo – одна из самых интересных из ныне живущих исполнителей, ведь она представляет собой именно то, что зрители хотят увидеть в артисте, то есть отражение их самих".
Недавно Lizzo пела на церемонии вручения премии "Грэмми".
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