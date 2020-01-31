Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-31T19:09+0300
https://ria.ru/20200131/1564118891.html
Гарри Стайлс спел с Lizzo дуэтом песню Juice
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117751_0:0:1890:1063_1036x0_80_0_0_7624ac8ed236fbd2e41087377bc56862.jpg
РИА Новости

Гарри Стайлс спел с Lizzo дуэтом песню Juice

19:08 31.01.2020 (обновлено: 19:09 31.01.2020)
166
© Фото : AP/Charles Sykes, CC BY 2.0/Raph_PHБританский певец и актер Гарри Стайлз и американская певица, рэперша и актриса Мелисса Джефферсон (Lizzo)
Британский певец и актер Гарри Стайлз и американская певица, рэперша и актриса Мелисса Джефферсон (Lizzo)
© Фото : AP/Charles Sykes, CC BY 2.0/Raph_PH
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Гарри Стайлс спел дуэтом с Lizzo композицию Juice из последнего альбома певицы “Cuz I Love You” на концерте в Майами, сообщает NME.
Фанаты сфотографировали, как они танцевали вместе на сцене. В какой-то момент Lizzo даже сделала вид, что кокетливо шлепнула Гарри.
Ранее Стайлс делал кавер на песню Juice для радио.
В интервью после совместного выступления певец похвалил Lizzo: "Думаю, она просто потрясающая. Lizzo – одна из самых интересных из ныне живущих исполнителей, ведь она представляет собой именно то, что зрители хотят увидеть в артисте, то есть отражение их самих".
Недавно Lizzo пела на церемонии вручения премии "Грэмми".
Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
11 января, 20:35Культура
Вупи Голдберг защитила Lizzo от критики фитнес-тренера
021006
КультураГарри СтайлсМузыкаНовости культурыШоу-бизнесМайами
Рекомендуем
Посетители на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Все электронные билеты на выставку Дали на выходные раскуплены
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
У вернувшегося в Саратов из Китая туриста не нашли коронавирус
Кадр из фильма Дальше некуда
Вышел трейлер фильма спин-оффа "Большого Лебовски"
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Светлом сотрудник магазина угрожал клиенту игрушечным пистолетом
Здание московского городского суда
Мосгорсуд оставил в силе приговор трем нападавшим на росгвардейца
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло
Знак Петербургского метрополитена
МЧС опровергло сообщения о взрыве в Петербурге
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента с СКК "Петербургский"
Cаркофаг, обнаруженный на археологическом объекте в провинции Минья. 30 января 2020
Стало известно, кому принадлежали обнаруженные в Египте саркофаги
Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге
В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
Посетитель в аптеке
Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса
Американский космический грузовой корабль Cygnus захвачен роботизированной рукой Канадарм2
Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите
Проводник у вагона поезда Пекин-Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
В РЖД рассказали о пассажиропотоке в сообщении с Китаем
Певица, музыкант, композитор и автор песен Гречка
У певицы Гречки вышел седьмой альбом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния