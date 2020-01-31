Гарри Стайлс спел с Lizzo дуэтом песню Juice

Фанаты сфотографировали, как они танцевали вместе на сцене. В какой-то момент Lizzo даже сделала вид, что кокетливо шлепнула Гарри.

В интервью после совместного выступления певец похвалил Lizzo: "Думаю, она просто потрясающая. Lizzo – одна из самых интересных из ныне живущих исполнителей, ведь она представляет собой именно то, что зрители хотят увидеть в артисте, то есть отражение их самих".