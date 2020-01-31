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В Госдуме оценили подготовку специалистов к отправке в Китай
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РИА Новости

В Госдуме оценили подготовку специалистов к отправке в Китай

17:02 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предварительная работа по подготовке российских специалистов к отправке в КНР для помощи в борьбе с коронавирусом уже велась, группа будет обеспечена всем необходимым, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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"С точки зрения оказания помощи российскими специалистами (Китаю), я знаю, что уже предварительная работа по подготовке оборудования, одежды, лекарственных комплектов первой помощи для этих специалистов готовилась. Я уверен, что та группа, которая будет выезжать, будет обеспечена всем необходимым для того, чтобы теоретическую и практическую помощь оказать нашим китайским коллегам", - сказал Петров.
Он также отметил, что не видит поводов для паники на территории Российской Федерации.
"Мы способны обеспечить очень серьезные мероприятия в плане биологической безопасности", - подчеркнул парламентарий.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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