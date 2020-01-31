В Госдуме оценили подготовку специалистов к отправке в Китай

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предварительная работа по подготовке российских специалистов к отправке в Предварительная работа по подготовке российских специалистов к отправке в КНР для помощи в борьбе с коронавирусом уже велась, группа будет обеспечена всем необходимым, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

"С точки зрения оказания помощи российскими специалистами (Китаю), я знаю, что уже предварительная работа по подготовке оборудования, одежды, лекарственных комплектов первой помощи для этих специалистов готовилась. Я уверен, что та группа, которая будет выезжать, будет обеспечена всем необходимым для того, чтобы теоретическую и практическую помощь оказать нашим китайским коллегам", - сказал Петров.

Он также отметил, что не видит поводов для паники на территории Российской Федерации.

"Мы способны обеспечить очень серьезные мероприятия в плане биологической безопасности", - подчеркнул парламентарий.