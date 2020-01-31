На Кубани арестовали следователя полиции за попытку получить взятку

КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Начальник следственного отдела полиции на Начальник следственного отдела полиции на Кубани арестована за попытку получить взятку от предпринимателя, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По данным СУСК, замначальника ОМВД России по Крымскому району, возглавляющей следственный отдел, по службе стало известно о расследовании дела о краже в отношении местного жителя. В декабре она сообщила ему, что может помочь в переквалификации на менее тяжкое преступление, а затем и вовсе прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. За это, по данным ведомства, она попросила у него 800 тысяч рублей.

Мужчина сообщил о поступившем предложении в СК. Тем временем начальник отдела дала подчиненной указание переквалифицировать действия мужчины и прекратить уголовное дело, что и было выполнено, отмечается в релизе. Опасаясь быть изобличенной, она обратилась к другому подчинённому с просьбой встретиться с мужчиной и принять от него "документы", после получения денег дальнейшие действия фигурантки были пресечены оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает ведомство.

"Судом… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в релизе.