Раненую журналистку RT доставили в клинику в Петербурге

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненную под Идлибом журналистку RT доставили в клинику при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Все, она в палате. В многопрофильной клинике. <...> Там у нас лучшая профессура и постоянно практикующая", — сказала она РИА Новости.

Главред также поблагодарила всех, кто спасал журналистку.

"Низкий поклон всем, кто ее спасал и спас", — написала Симоньян в Telegram-канале