Раненую журналистку RT доставили в клинику в Петербурге

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненную под Идлибом журналистку RT доставили в клинику при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Все, она в палате. В многопрофильной клинике. <...> Там у нас лучшая профессура и постоянно практикующая", — сказала она РИА Новости.
Главред также поблагодарила всех, кто спасал журналистку.
"Низкий поклон всем, кто ее спасал и спас", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни была серьезно ранена, когда группа снимала склады оружия, оставшиеся после отступления боевиков из города Маарет ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался, журналистка получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в область лица.