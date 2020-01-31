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Раненую журналистку RT доставили в клинику в Петербурге
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РИА Новости

Раненую журналистку RT доставили в клинику в Петербурге

16:47 31.01.2020 (обновлено: 17:21 31.01.2020)
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© Фото : RTКорреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
© Фото : RT
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненную под Идлибом журналистку RT доставили в клинику при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Все, она в палате. В многопрофильной клинике. <...> Там у нас лучшая профессура и постоянно практикующая", — сказала она РИА Новости.
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30 января, 12:01Война в Сирии
Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
Главред также поблагодарила всех, кто спасал журналистку.
"Низкий поклон всем, кто ее спасал и спас", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни была серьезно ранена, когда группа снимала склады оружия, оставшиеся после отступления боевиков из города Маарет ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался, журналистка получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в область лица.
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Телеканал RTВойна в СирииМаргарита Симоньян
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