Россия попросит Китай о вывозе россиян в режиме чартерных рейсов

"Мы будем обращаться к китайской стороне, министерство иностранных дел получило такое поручение, с тем, чтобы китайская сторона разрешила нам сохранить бывшие регулярные рейсы, я имею ввиду слоты бывших регулярных рейсов, как рейсов чартерных, для того чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания", - сказала она.