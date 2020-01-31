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Россия попросит Китай о вывозе россиян в режиме чартерных рейсов
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РИА Новости

Россия попросит Китай о вывозе россиян в режиме чартерных рейсов

16:44 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия обратится к китайским властям за разрешением перевести слоты отмененных регулярных рейсов в чартерные, чтобы ими вывезти россиян в случае их желания, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее в пятницу она объявила о решении правительства России закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе.
"Мы будем обращаться к китайской стороне, министерство иностранных дел получило такое поручение, с тем, чтобы китайская сторона разрешила нам сохранить бывшие регулярные рейсы, я имею ввиду слоты бывших регулярных рейсов, как рейсов чартерных, для того чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания", - сказала она.
"Одновременно мы предложим китайской стороне, если в этом будет необходимость, когда рейсы будут вылетать из других городов, кроме названных, в Китай, сажать на эти рейсы китайских граждан, с тем чтобы они вернулись в Китайскую народную Республику", - добавила Голикова.
Информации по этому вопросу Россия ожидает от Китая в ближайшие пару дней, отметила вице-премьер.
"Режим такого авиасообщения будет введен с нуля часов 1 февраля", - сказала она.
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