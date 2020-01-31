Премьер Белоруссии намерен обсудить проблемы в отношениях с Россией

МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Правительства Белоруссии и РФ обсудят в ближайшее время в Москве все нерешенные вопросы в двусторонних отношениях, в том числе в энергетике, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Алма-Ате.
"Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы дали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - цитирует Румаса агентство Белта.
Румас рассказал, что на сегодняшней встрече с российским коллегой также обсуждался ряд нерешенных вопросов в двухсторонних отношениях.
"Это целый ряд вопросов, который касается введения Российской Федерацией маркировки, вопросы взаимодействия с РФ по вступлению Беларуси в ВТО. Конечно же, это вопросы энергетические, которые в первую очередь стоят в белорусской повестке дня", - уточнил премьер-министр.