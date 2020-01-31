Премьер Белоруссии намерен обсудить проблемы в отношениях с Россией

"Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы дали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией", - цитирует Румаса агентство Белта.