Для возвращающихся с Хайнаня россиян с симптомами введут карантин

"Что касается организованных туров: сейчас в Хайнани находится, по данным Ростуризма, порядка 2665 наших граждан. Все эти граждане, поскольку 4 февраля должны быть возвращены в Российскую федерацию, они будут возвращены чартерными рейсами, карантина для них не будет. Карантин будет только для тех, у кого выявят какие-то признаки заболевания или повышенную температуру", - рассказала Голикова о принятых оперативным штабом мерах.