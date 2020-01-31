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Для возвращающихся с Хайнаня россиян с симптомами введут карантин
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РИА Новости

Для возвращающихся с Хайнаня россиян с симптомами введут карантин

16:28 31.01.2020
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CC BY 3.0 / Huangdan2060 / Город Санья в провинции Хайнань
Город Санья в провинции Хайнань
CC BY 3.0 / Huangdan2060 /
Город Санья в провинции Хайнань . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на китайском острове Хайнань около 2665 россиян, по возвращении домой карантин будет только для людей с признаками заболевания или температурой.
"Что касается организованных туров: сейчас в Хайнани находится, по данным Ростуризма, порядка 2665 наших граждан. Все эти граждане, поскольку 4 февраля должны быть возвращены в Российскую федерацию, они будут возвращены чартерными рейсами, карантина для них не будет. Карантин будет только для тех, у кого выявят какие-то признаки заболевания или повышенную температуру", - рассказала Голикова о принятых оперативным штабом мерах.
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За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая.
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