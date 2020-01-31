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Новости Подмосковья
2020-01-31T16:29+0300
https://ria.ru/20200131/1564116531.html
Процедуру ЭКО в 2020 году пройдут 6 тысяч жительниц Подмосковья
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РИА Новости

Процедуру ЭКО в 2020 году пройдут 6 тысяч жительниц Подмосковья

16:29 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей КрасноухоУльтразвуковое исследование беременной женщины
Ультразвуковое исследование беременной женщины
© РИА Новости / Сергей Красноухо
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Число квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Московской области в 2020 году увеличили до 6 тысяч. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что квоту на проведение процедуры увеличивают каждый год, чтобы сделать услугу доступной большему числу желающих.
"Мы понимаем, как важно помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Важно, что выполнить ЭКО в Подмосковье можно совершенно бесплатно по полису ОМС", – отметила Светлана Стригункова.
Оформить квоту на процедуру ЭКО можно в женской консультации по месту жительства. После обследования пациентку направят к врачу-репродуктологу. Чтобы получить документ, нужно предоставить паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заключение медика. Срок ожидания процедуры не превышает 21 день.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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