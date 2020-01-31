Процедуру ЭКО в 2020 году пройдут 6 тысяч жительниц Подмосковья

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Число квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Московской области в 2020 году увеличили до 6 тысяч. Об этом сообщает телеканал Число квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Московской области в 2020 году увеличили до 6 тысяч. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что квоту на проведение процедуры увеличивают каждый год, чтобы сделать услугу доступной большему числу желающих.

"Мы понимаем, как важно помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Важно, что выполнить ЭКО в Подмосковье можно совершенно бесплатно по полису ОМС", – отметила Светлана Стригункова.