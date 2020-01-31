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Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Мишустин
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РИА Новости

Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Мишустин

16:24 31.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении и наполнении реальным содержанием сотрудничества с Молдавией, особенно в торгово-экономической сфере, заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молдавским коллегой Ионом Кику на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
"Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдавией, наполнении его реальным содержанием, прежде всего - в торгово-экономической сфере", - сказал Мишустин. Он отметил, что наряду с активным диалогом на уровне президентов двух стран в настоящее время восстанавливаются контакты и по правительственной линии, о чем свидетельствует в том числе визит Кику в Москву в ноябре 2019 года.
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Мишустин напомнил, что Россия приняла серьезные меры по либерализации торгово-экономических отношений с Молдавией, например, по поставкам плодоовощной и винодельческой продукции, а также по ряду других товарных позиций. "В октябре-ноябре 2019 года мы фиксируем, что наш двусторонний товарооборот вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до почти полутора миллиарда долларов, и, конечно, мы ждем дальнейшего развития наших отношений, в том числе и двусторонних, и в рамках Евразийского экономического союза", - сказал глава правительства России.
В начале беседы Мишустин поблагодарил Кику за поздравление по случаю своего назначения на пост премьер-министра РФ. Он также отметил, что они с Кику в пятницу оба впервые принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета (Молдавия имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС).
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Ион КикуЕвразийский экономический союзМихаил МишустинМолдавияРоссияВ мире
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