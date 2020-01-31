Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Мишустин

"Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Молдавией, наполнении его реальным содержанием, прежде всего - в торгово-экономической сфере", - сказал Мишустин. Он отметил, что наряду с активным диалогом на уровне президентов двух стран в настоящее время восстанавливаются контакты и по правительственной линии, о чем свидетельствует в том числе визит Кику в Москву в ноябре 2019 года.

Мишустин напомнил, что Россия приняла серьезные меры по либерализации торгово-экономических отношений с Молдавией, например, по поставкам плодоовощной и винодельческой продукции, а также по ряду других товарных позиций. "В октябре-ноябре 2019 года мы фиксируем, что наш двусторонний товарооборот вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до почти полутора миллиарда долларов, и, конечно, мы ждем дальнейшего развития наших отношений, в том числе и двусторонних, и в рамках Евразийского экономического союза", - сказал глава правительства России.