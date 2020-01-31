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Греция выдвинула ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира
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РИА Новости

Греция выдвинула ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира

16:20 31.01.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии
© AP Photo / Patrick Semansky
АФИНЫ, 31 янв – РИА Новости. Греция по решению правительства предлагает наградить Нобелевской премией мира 2020 года Европейский суд по правам человека, сообщил МИД Греции.
"Соответствующее письмо в Нобелевский комитет, в котором греческое правительство предлагает Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира, было направлено сегодня заместителем министра иностранных дел Милтиадисом Варвициотисом", - говорится в сообщении МИД, поступившем в РИА Новости.
"Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и обеспечения международного правосудия, признавая его широкий вклад в укрепление и содействие миру во всем мире", - заявило внешнеполитическое ведомство.
МИД сообщил, что еще одной причиной для подачи этого предложения является то, что во время следующего председательства Греции в комитете министров Совета Европы (май-ноябрь 2020 года) главной темой будет празднование 70-й годовщины подписания Европейской конвенции по правам человека.
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Греция является одним из лидеров по числу нарушений прав человека в Евросоюзе. Согласно докладу ЕСПЧ, в 2018 году Греция была третьей в ЕС по количеству нарушений. Среди основных нарушений – нарушение права на эффективную апелляцию, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения, нарушение права на справедливое судебное разбирательство, нарушение права на проведение судебных слушание в разумный срок. Другие решения ЕСПЧ по Греции касаются также права на личную свободу и безопасность и на свободу выражения мнений.
Нарушения права на правосудие в Греции касается и граждан других стран. В частности, адвокаты россиянина Александра Винника изучают возможность обращения в ЕСПЧ в связи с тем, что гражданин России в нарушение конституции Греции содержался 30 месяцев в предварительном заключении без приговора суда и без предъявления обвинений, подвергался психологическим пыткам и давлению.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникЕвропейский суд по правам человекаЕвросоюзНобелевская премия мираМИД Греции‎ГрецияВ мире
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