Греция выдвинула ЕСПЧ на Нобелевскую премию мира

"Соответствующее письмо в Нобелевский комитет, в котором греческое правительство предлагает Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира , было направлено сегодня заместителем министра иностранных дел Милтиадисом Варвициотисом", - говорится в сообщении МИД, поступившем в РИА Новости.

"Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и обеспечения международного правосудия, признавая его широкий вклад в укрепление и содействие миру во всем мире", - заявило внешнеполитическое ведомство.

МИД сообщил, что еще одной причиной для подачи этого предложения является то, что во время следующего председательства Греции в комитете министров Совета Европы (май-ноябрь 2020 года) главной темой будет празднование 70-й годовщины подписания Европейской конвенции по правам человека.

Греция является одним из лидеров по числу нарушений прав человека в Евросоюзе. Согласно докладу ЕСПЧ, в 2018 году Греция была третьей в ЕС по количеству нарушений. Среди основных нарушений – нарушение права на эффективную апелляцию, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения, нарушение права на справедливое судебное разбирательство, нарушение права на проведение судебных слушание в разумный срок. Другие решения ЕСПЧ по Греции касаются также права на личную свободу и безопасность и на свободу выражения мнений.