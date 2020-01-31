ЕР видит в проекте нового КоАП ужесточение репрессивных механизмов

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Единая Россия" видит в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточение репрессивных механизмов и не поддерживает документ в предложенном виде, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и предусматривает, в частности, кратное увеличение размеров штрафов за превышение скорости.
"Послание (президента РФ парламенту - ред.) было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не "домашнего ареста" для подростков. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения", - цитирует Турчака сайт партии.
Он подчеркнул, что ЕР не поддерживает проект КоАП в предложенном виде. По мнению Турчака, основные положения документа нужно "обязательно обсудить с людьми" и "доработать" по результатам обсуждения.