ЕР видит в проекте нового КоАП ужесточение репрессивных механизмов

"Послание (президента РФ парламенту - ред.) было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не "домашнего ареста" для подростков. Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения", - цитирует Турчака сайт партии.