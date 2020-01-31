УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Челябинское управление ФАС России усмотрело признаки нарушения закона о рекламе в размещении информации о концерте рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УФАС.
Как ранее сообщали в министерстве культуры региона, в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим министерство направило организаторам концерта письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.
Позже организаторы сообщили, что вынуждены перенести концерт, не уточнив новую дату.
"Челябинское УФАС России усматривает признаки нарушения закона о рекламе в рекламной информации, сообщающей о концерте Элджея. Так, на афишах, распространенных в Челябинске, содержалась различная информация о возрастной категории - на одних было указано 16+, на других - 18+. Кроме того, антимонопольная служба изучит достоверность сведений о месте проведения мероприятия – дворец спорта "Юность", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что все это указывает на признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 закона о рекламе, запрещающей указание не соответствующих действительности сведений. Также УФАС отмечает, что отмена мероприятия и демонтаж афиш не отменяют проведение проверки.