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УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске
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РИА Новости

УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске

15:46 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Челябинское управление ФАС России усмотрело признаки нарушения закона о рекламе в размещении информации о концерте рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УФАС.
Как ранее сообщали в министерстве культуры региона, в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим министерство направило организаторам концерта письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.
Позже организаторы сообщили, что вынуждены перенести концерт, не уточнив новую дату.
"Челябинское УФАС России усматривает признаки нарушения закона о рекламе в рекламной информации, сообщающей о концерте Элджея. Так, на афишах, распространенных в Челябинске, содержалась различная информация о возрастной категории - на одних было указано 16+, на других - 18+. Кроме того, антимонопольная служба изучит достоверность сведений о месте проведения мероприятия – дворец спорта "Юность", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что все это указывает на признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 закона о рекламе, запрещающей указание не соответствующих действительности сведений. Также УФАС отмечает, что отмена мероприятия и демонтаж афиш не отменяют проведение проверки.
Хип-хоп-исполнитель Элджей
29 января, 10:57Культура
На Урале власти призвали соблюдать моральные нормы на концерте Элджея
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Федеральная антимонопольная служба РФЧелябинскРоссияПроисшествия
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