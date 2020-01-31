УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея в Челябинске

Как ранее сообщали в министерстве культуры региона, в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим министерство направило организаторам концерта письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.