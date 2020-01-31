СоюзМаш и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промфорума

МОСКВА, 31 янв – Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Работа региональных отделений является одним из важнейших направлений деятельности Союза машиностроителей России. В этой связи Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, выступит партнером деловой программы XIII Воронежского промышленного форума. Мероприятие, направленное на развитие деловой активности предприятий Центрально-Черноземного района, состоится 22 - 23 апреля 2020 года на площадке Платинум Арена.

"Эффективная деятельность Союза машиностроителей России во многом обусловлена активной работой наших региональных отделений. Многие из них стали настоящими проводниками государственной промышленной политики на местах, опорой для предприятий, стремящихся к обновлению и выходу на новый инновационный уровень. Так, благодаря поддержке Воронежского регионального отделения, отраслевой Форум в Черноземье пройдет на качественно новом уровне", - считает Первый вице-президент ОООР "СоюзМаш России", Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности в целом, и Госкорпорации Ростех, в частности, обеспечивает предприятия финансовыми ресурсами на самых привлекательных для них условиях. При этом, курируя Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, мы также способствуем конструктивному диалогу между органами власти и производителями качественной продукции в целях достижения инновационного развития региона", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Являясь "визитной бизнес-карточкой" региона, Воронежский форум способствует росту промышленного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, созданию нового высокотехнологичного и наукоёмкого производства в стране. В этом крупнейшем и уникальном в своем роде отраслевом проекте в Центральном Черноземье принимают участие органы государственной власти, бизнес-сектор: инвесторы и предприниматели, эксперты, играющие ведущую роль в развитии экономики региона, и страны в целом. За 12 лет форум посетили более 40 тысяч человек, в выставочной экспозиции приняли участие более 750 компаний.

Ключевая цель Форума – содействовать предприятиям-участникам в реализации продукции, установлении новых деловых связей, получении полезной информации в рамках деловой программы, а также в решении вопросов взаимодействия с органами власти.

Для обсуждения организационных вопросов в рамках подготовки к мероприятию в январе состоялась рабочая встреча по инициативе Воронежского регионального отделения СоюзМаш России. В ходе конструктивного диалога представители Новикомбанка и Воронежского РО СоюзМаш России совместно с организаторами Форума определили основные направления и утвердили мероприятия деловой программы Форума, актуальные как для первых лиц предприятий, так и для студентов профильных вузов.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк входит в Союз машиностроителей России.