Биография Михаила Кротова

Михаил Валентинович Кротов родился 14 марта 1963 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1985 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем там же аспирантуру.
В 1986-2005 годах работал в Санкт-Петербургском университете, где занимал должности ассистента, доцента, заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды и проректора по правовым и экономическим вопросам.
9 февраля 2005 года был назначен первым заместителем генерального директора открытого акционерного общества "Газпром-Медиа".
С ноября 2005 года – полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде.
26 мая 2012 года президент России Владимир Путин переназначил Кротова на пост полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде. 13 июня 2018 года вновь был вновь переназначен на эту должность.
31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде.
Михаил Кротов – автор более 30 научных работ по гражданскому праву, теории обязательств, морскому праву. Соавтор учебника "Гражданское право", комментариев к Гражданскому кодексу РФ и Трудовому кодексу РФ.
Кандидат юридических наук.
Почетный работник высшего профессионального образования.
Лауреат премии президента Российской Федерации в области образования (2001).
Женат, есть два сына.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год составила 8,18 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников