Биография Михаила Кротова

В 1985 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), затем там же аспирантуру.

В 1986-2005 годах работал в Санкт-Петербургском университете, где занимал должности ассистента, доцента, заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды и проректора по правовым и экономическим вопросам.

9 февраля 2005 года был назначен первым заместителем генерального директора открытого акционерного общества "Газпром-Медиа".

С ноября 2005 года – полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде.

26 мая 2012 года президент России Владимир Путин переназначил Кротова на пост полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде. 13 июня 2018 года вновь был вновь переназначен на эту должность.

31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде.

Михаил Кротов – автор более 30 научных работ по гражданскому праву, теории обязательств, морскому праву. Соавтор учебника "Гражданское право", комментариев к Гражданскому кодексу РФ и Трудовому кодексу РФ.

Кандидат юридических наук.

Почетный работник высшего профессионального образования.

Награжден орденом Почета ( 2008 ), медалью имени А. Ф. Кони Министерства юстиции РФ, орденом Почета "за заслуги в укреплении конституционных основ российской государственности"( 2008 ) и т.д.

Лауреат премии президента Российской Федерации в области образования (2001).

Женат, есть два сына.