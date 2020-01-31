В Москве китайские студенты будут ежедневно проходить медосмотр

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прибывшие из Китая студенты будут ежедневно проходить медосмотр в общежитиях вузов Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В пятницу, 31 января, Оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр", - сообщила Ракова.
Вице-мэр пояснила, что в вузах, где учатся китайские студенты, планируется организовать ежедневный медицинский контроль проживающих в общежитиях. По ее словам, в 34 общежитиях по просьбе учебных заведений осмотр будут проводить медицинские работники департамента здравоохранения Москвы.
Ракова добавила, что совместно с департаментами спорта, культуры, транспорта и торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовано принять меры по усилению дезинфекционного режима.
Заммэра напомнила, что с 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан Китайской народной республики, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. По итогам 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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