В Москве китайские студенты будут ежедневно проходить медосмотр

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прибывшие из Прибывшие из Китая студенты будут ежедневно проходить медосмотр в общежитиях вузов Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ранее, по поручению мэра Москвы , был создан Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В пятницу, 31 января, Оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений. Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр", - сообщила Ракова.

Вице-мэр пояснила, что в вузах, где учатся китайские студенты, планируется организовать ежедневный медицинский контроль проживающих в общежитиях. По ее словам, в 34 общежитиях по просьбе учебных заведений осмотр будут проводить медицинские работники департамента здравоохранения Москвы.

Ракова добавила, что совместно с департаментами спорта, культуры, транспорта и торговли и услуг столичным предприятиям в соответствующих отраслях рекомендовано принять меры по усилению дезинфекционного режима.

Заммэра напомнила, что с 29 января в гостиницах, где проживают большинство граждан Китайской народной республики, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. По итогам 30 января медики осмотрели более 1360 человек, в том числе 37 детей.