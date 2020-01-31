Москалькова встретилась с гендиректором СЕ по вопросам демократии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с генеральным директором Совета Европы по вопросам демократии Снежаной Самарджич-Маркович направления возможного сотрудничества, об этом российский омбудсмен сообщила в своем Instagram.

Москалькова встретилась с Самарджич-Маркович в ходе рабочей поездки в Страсбург.

"Считаю, что в нашей работе очень много общего: защита национальных меньшинств, борьба с дискриминацией, взаимодействие с гражданским обществом и много других направлений, где мы можем успешно выстраивать сотрудничество", - говорится в сообщении.

Омбудсмен обратила внимание Самарджич-Маркович на проблему социального неблагополучия женщин. Москалькова отметила, что совместная программа Россия - Совет Европы в поддержку российской Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы уже реализуется.