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Москалькова встретилась с гендиректором СЕ по вопросам демократии
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РИА Новости

Москалькова встретилась с гендиректором СЕ по вопросам демократии

15:27 31.01.2020 (обновлено: 15:37 31.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с генеральным директором Совета Европы по вопросам демократии Снежаной Самарджич-Маркович направления возможного сотрудничества, об этом российский омбудсмен сообщила в своем Instagram.
Москалькова встретилась с Самарджич-Маркович в ходе рабочей поездки в Страсбург.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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"Считаю, что в нашей работе очень много общего: защита национальных меньшинств, борьба с дискриминацией, взаимодействие с гражданским обществом и много других направлений, где мы можем успешно выстраивать сотрудничество", - говорится в сообщении.
Омбудсмен обратила внимание Самарджич-Маркович на проблему социального неблагополучия женщин. Москалькова отметила, что совместная программа Россия - Совет Европы в поддержку российской Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы уже реализуется.
Также на встрече обсуждалась тема улучшения условий ухода за детьми до трех лет и дополнительные меры поддержки детей-инвалидов.
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
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Татьяна МоскальковаСовет ЕвропыРоссияОбщество
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