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Власти Гонконга призвали жителей избегать поездок на материковый Китай
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РИА Новости

Власти Гонконга призвали жителей избегать поездок на материковый Китай

15:11 31.01.2020
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© AP Photo / Hong Kong Government Information ServiceПункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
© AP Photo / Hong Kong Government Information Service
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Гонконга призывает жителей города избегать поездок в регионы, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, в первую очередь на материк, заявила в пятницу на пресс-конференции глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"Мы бы хотели обратиться к общественности с призывом избегать поездок в места, где зафиксирована вспышка заболевания, и, конечно, это в первую очередь касается материкового Китая", - заявила Лэм.
Она отметила, что в последние дни поток людей, желающих выехать из Гонконга на материк, уменьшился, но все еще остается значительным, только в четверг границу из Гонконга на материк пересекли 37 тысяч жителей специального административного района.
"Это означает, что, когда они вернутся, они принесут с собой риск заражения", - указала она, призвав всех жителей Гонконга, находящихся в разных регионах материкового Китая, вернуться домой как можно скорей и при необходимости пройти медицинское обследование.
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В адрес властей Гонконга уже несколько дней звучат призывы закрыть пограничные пункты с материком, однако Керри Лэм отметила, что предпринимаемые меры, если все будут их соблюдать, достаточны. Она напомнила, что в городе уже действуют ограничения на въезд их Уханя и провинции Хубэй, также в самом Гонконге ищут всех, кто приехал из указанной провинции ранее.
Она также подчеркнула, что закрытие границы с Китаем идет вразрез с рекомендациями ВОЗ, которая не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения.
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