Власти Гонконга призвали жителей избегать поездок на материковый Китай

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Правительство Правительство Гонконга призывает жителей города избегать поездок в регионы, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса , в первую очередь на материк, заявила в пятницу на пресс-конференции глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Мы бы хотели обратиться к общественности с призывом избегать поездок в места, где зафиксирована вспышка заболевания, и, конечно, это в первую очередь касается материкового Китая ", - заявила Лэм.

Она отметила, что в последние дни поток людей, желающих выехать из Гонконга на материк, уменьшился, но все еще остается значительным, только в четверг границу из Гонконга на материк пересекли 37 тысяч жителей специального административного района.

"Это означает, что, когда они вернутся, они принесут с собой риск заражения", - указала она, призвав всех жителей Гонконга, находящихся в разных регионах материкового Китая, вернуться домой как можно скорей и при необходимости пройти медицинское обследование.

В адрес властей Гонконга уже несколько дней звучат призывы закрыть пограничные пункты с материком, однако Керри Лэм отметила, что предпринимаемые меры, если все будут их соблюдать, достаточны. Она напомнила, что в городе уже действуют ограничения на въезд их Уханя и провинции Хубэй, также в самом Гонконге ищут всех, кто приехал из указанной провинции ранее.

Она также подчеркнула, что закрытие границы с Китаем идет вразрез с рекомендациями ВОЗ, которая не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем.