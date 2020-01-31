В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи села Черевач полиция обнаружила трех любителей радиационного отдыха. Правонарушители - киевляне 20 и 26 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны", - говорится в сообщении.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.