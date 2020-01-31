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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров
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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

14:39 31.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Украинские полицейские задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи села Черевач полиция обнаружила трех любителей радиационного отдыха. Правонарушители - киевляне 20 и 26 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны", - говорится в сообщении.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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