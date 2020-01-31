В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения жителей

ИРКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Последний пункт длительного размещения для жителей Последний пункт длительного размещения для жителей Тулуна , пострадавших от летнего наводнения, закрыт, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Пункт длительного размещения на 230 мест был развернут в Тулуне 9 июля прошлого года, в нем размещались граждане, чье жилье было утрачено во время наводнения. Врио губернатора региона Игорь Кобзев в декабре 2019 года дал поручение о закрытии пункта размещения до 1 февраля 2020 года.

"В Тулуне прекратил деятельность последний пункт длительного размещения граждан, развернутый на базе аграрного техникума. На 30 января 2020 года здесь проживали две семьи, состоящие из шести человек. Сегодня они выехали на постоянное место жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство проживавших в пункте длительного размещения купили новое жилье. Те, кто снимают квартиры, получают компенсацию. Она предоставляется исходя из документально подтвержденных фактических расходов, но не более 12 тысяч рублей в месяц. Эта мера социальной поддержки будет действовать до 31 мая 2020 года.