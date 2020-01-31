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В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения жителей
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РИА Новости

В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения жителей

14:28 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
Мусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
ИРКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Последний пункт длительного размещения для жителей Тулуна, пострадавших от летнего наводнения, закрыт, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Пункт длительного размещения на 230 мест был развернут в Тулуне 9 июля прошлого года, в нем размещались граждане, чье жилье было утрачено во время наводнения. Врио губернатора региона Игорь Кобзев в декабре 2019 года дал поручение о закрытии пункта размещения до 1 февраля 2020 года.
"В Тулуне прекратил деятельность последний пункт длительного размещения граждан, развернутый на базе аграрного техникума. На 30 января 2020 года здесь проживали две семьи, состоящие из шести человек. Сегодня они выехали на постоянное место жительства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что большинство проживавших в пункте длительного размещения купили новое жилье. Те, кто снимают квартиры, получают компенсацию. Она предоставляется исходя из документально подтвержденных фактических расходов, но не более 12 тысяч рублей в месяц. Эта мера социальной поддержки будет действовать до 31 мая 2020 года.
В результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня прошлого года, погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Игорь КобзевИркутская областьТулунИркутскОбщество
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