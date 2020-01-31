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Мосгордума наградила журналистов РИА Новости
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РИА Новости

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости

14:26 31.01.2020 (обновлено: 17:54 31.01.2020)
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© РИА НовостиРуководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Дарья Еременко и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов "РИА Новости" за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
Руководитель группы Новости Москвы общественно-политической редакции Дарья Еременко и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
© РИА Новости
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году.
© РИА НовостиКорреспондент Мария Зыбина и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов "РИА Новости" за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
Корреспондент Мария Зыбина и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
© РИА Новости
Корреспондент Мария Зыбина и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов "РИА Новости" за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение социально значимых законодательных инициатив и за оперативное и всестороннее информирование о деятельности столичного парламента в 2019 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Дарья Еременко и корреспондент Мария Зыбина.
Заместитель руководителя редакции происшествий Объединенной редакции новостей РИА Новости Виктор Бельцов
13 января, 19:44
Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
"Каждый из вас вносит огромный вклад в освещение деятельности Московской городской думы, вы освещаете жизнь и деятельность Московского парламентского центра. Вам всем огромное спасибо", - сказал Шапошников.
Кроме того, наградами также отмечены представители телеканала "Москва-24", Тв-Центр, газет "Коммерсант", "Вечерняя Москва" , "Парламентская газета", "Московский комсомолец" и других СМИ.
Авторы МИА Россия сегодня получили награды Всероссийского конкурса СЖР
22 сентября 2019, 18:00
Авторы МИА "Россия сегодня" получили награды Всероссийского конкурса СЖР
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РИА НовостиМосковская городская думаРоссияОбщество
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