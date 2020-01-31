Мосгордума наградила журналистов РИА Новости

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году.
© РИА НовостиКорреспондент Мария Зыбина и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов "РИА Новости" за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
Корреспондент Мария Зыбина и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время награждения журналистов "РИА Новости" за освещение деятельности столичного парламента в 2019 году
Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение социально значимых законодательных инициатив и за оперативное и всестороннее информирование о деятельности столичного парламента в 2019 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Дарья Еременко и корреспондент Мария Зыбина.
"Каждый из вас вносит огромный вклад в освещение деятельности Московской городской думы, вы освещаете жизнь и деятельность Московского парламентского центра. Вам всем огромное спасибо", - сказал Шапошников.
Кроме того, наградами также отмечены представители телеканала "Москва-24", Тв-Центр, газет "Коммерсант", "Вечерняя Москва" , "Парламентская газета", "Московский комсомолец" и других СМИ.
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