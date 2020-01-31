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Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза
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РИА Новости

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

14:25 31.01.2020 (обновлено: 14:26 31.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членам Совбеза, проинформировав участников о видении властями Израиля инициатив США по ближневосточному урегулированию, состоялся обмен мнениями по угрозе коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов,
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"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня. Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию", - сказал Песков.
"Участники совещания также продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыСовет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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