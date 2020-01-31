Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

По его словам, во встрече приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов,

"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня. Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию", - сказал Песков.