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Мединский рассказал об интересе Путина к истории
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РИА Новости

Мединский рассказал об интересе Путина к истории

14:20 31.01.2020 (обновлено: 14:21 31.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Помощник главы государства Владимир Мединский рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин очень внимательно изучает вопросы истории, и потому никогда не допускает ошибок в своих выступлениях на тему событий прошлого.
Мединскому на брифинге задали вопрос, с чем, по его мнению, связан интерес Путина к истории.
"Что касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным… Скажу вам честно, я неоднократно лично был хорошо озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это было непублично", - ответил он.
"Он внимательно читает архивные, специализированные документы и поэтому никогда не допускает странных исторических ошибок (как политические деятели ряда других стран – ред.)", - подчеркнул Мединский.
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Владимир МединскийВладимир ПутинРоссияОбщество
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