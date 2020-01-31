Мединский рассказал об интересе Путина к истории

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Помощник главы государства Владимир Мединский рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин очень внимательно изучает вопросы истории, и потому никогда не допускает ошибок в своих выступлениях на тему событий прошлого.
Мединскому на брифинге задали вопрос, с чем, по его мнению, связан интерес Путина к истории.
"Что касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным… Скажу вам честно, я неоднократно лично был хорошо озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это было непублично", - ответил он.
"Он внимательно читает архивные, специализированные документы и поэтому никогда не допускает странных исторических ошибок (как политические деятели ряда других стран – ред.)", - подчеркнул Мединский.
23 января, 15:01Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде