В Германии назвали дату встречи глав МИД по ливийскому урегулированию

"Есть ряд контактов со стороны правительства ФРГ и главы МИД с разными участниками Берлинской конференции, чтобы подтолкнуть к тому, чтобы давление на стороны конфликта привело к сохранению обязательств, взятых в Берлине. Мы делаем это на разных уровнях", - добавил Бургер.