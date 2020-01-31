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В Германии назвали дату встречи глав МИД по ливийскому урегулированию
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РИА Новости

В Германии назвали дату встречи глав МИД по ливийскому урегулированию

14:20 31.01.2020 (обновлено: 14:50 31.01.2020)
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© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Встреча по ливийскому урегулированию на уровне глав МИД пройдет в середине февраля в Германии, приготовления идут, заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.
"Идут приготовления уже сейчас к встрече, о которой договорились в Берлине, для проверки прогресса на уровне глав МИД. Она запланирована на середину февраля в Германии", - заявил Бургер.
Он добавил, что в МИД ФРГ знают о "целом ряде сообщений о нарушениях эмбарго на поставку вооружений с разных сторон".
"Есть ряд контактов со стороны правительства ФРГ и главы МИД с разными участниками Берлинской конференции, чтобы подтолкнуть к тому, чтобы давление на стороны конфликта привело к сохранению обязательств, взятых в Берлине. Мы делаем это на разных уровнях", - добавил Бургер.
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