В Германии назвали дату встречи глав МИД по ливийскому урегулированию

БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Встреча по ливийскому урегулированию на уровне глав МИД пройдет в середине февраля в Германии, приготовления идут, заявил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.
"Идут приготовления уже сейчас к встрече, о которой договорились в Берлине, для проверки прогресса на уровне глав МИД. Она запланирована на середину февраля в Германии", - заявил Бургер.
Он добавил, что в МИД ФРГ знают о "целом ряде сообщений о нарушениях эмбарго на поставку вооружений с разных сторон".
"Есть ряд контактов со стороны правительства ФРГ и главы МИД с разными участниками Берлинской конференции, чтобы подтолкнуть к тому, чтобы давление на стороны конфликта привело к сохранению обязательств, взятых в Берлине. Мы делаем это на разных уровнях", - добавил Бургер.