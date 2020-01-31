Посольство в Ереване удивлено словами "о несущем угрозу" российском ТВ

"Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении. С удивлением узнали из комментария Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении", — говорится в заявлении на странице диппредставительства в фейсбуке.