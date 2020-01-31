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Медиавойны
2020-01-31T15:37+0300
https://ria.ru/20200131/1564107868.html
Посольство в Ереване удивлено словами "о несущем угрозу" российском ТВ
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РИА Новости

Посольство в Ереване удивлено словами "о несущем угрозу" российском ТВ

14:08 31.01.2020 (обновлено: 15:37 31.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пульт от телевизора. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 янв — РИА Новости. Российское посольство в Ереване выразило недоумение по поводу заявления председателя Нацкомиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна о необходимости ограничить в Армении вещание иностранных телеканалов.
Акопян не раз говорил, что по соображениям национальной безопасности из цифрового мультиплекса Армении нужно исключить иностранные телекомпании, так как у регулятора нет механизмов воздействия на них. В интервью Sputnik он рассказал, что представлял эту позицию и послу России, причем в посольстве с его аргументами согласились.

"Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении. С удивлением узнали из комментария Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении", — говорится в заявлении на странице диппредставительства в фейсбуке.

Дипломаты отметили, что единственная беседа посла с Акопяном состоялась довольно давно, а намерения создать "минимальный социальный пакет" без иностранных вещателей тогда были лишь приняты к сведению. При этом глава дипмиссии призвал учесть интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов.
"В целом же на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу национальной безопасности" российских телеканалах вызывает недоумение", — подчеркивается в заявлении.
Общественный цифровой мультиплекс Армении включает 27 телеканалов, в том числе российские Первый канал, "Россия", "Россия Культура", телеканал "Мир" и американский канал CNN.
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