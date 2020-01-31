Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.
В пятницу в Алма-Ате проходит заседание евразийского межправительственного совета, на котором собрались главы правительств стран ЕАЭС.
"На чем нам (государствам - членам ЕАЭС) следовало бы сконцентрироваться, на наш взгляд, в ближайшее время. Первая задача - это устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса. Мы понимаем, насколько это непростая, трудоемкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов", - сказал он в ходе заседания.
Мишустин также отметил, что Белоруссия, председательствующая в этом году в ЕАЭС, выделила это направление в качестве приоритета.
"Мы это поддерживаем", - заключил он.