Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС

"На чем нам (государствам - членам ЕАЭС) следовало бы сконцентрироваться, на наш взгляд, в ближайшее время. Первая задача - это устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса. Мы понимаем, насколько это непростая, трудоемкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов", - сказал он в ходе заседания.