Путин и Меркель обсудили "сделку века" США

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Совет ЛАГ на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.