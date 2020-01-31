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Путин и Меркель обсудили "сделку века" США
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили "сделку века" США

14:04 31.01.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель американский план урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
30 января, 16:35
МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Совет ЛАГ на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
Президент США Дональд Трамп
30 января, 12:57
Эксперты оценили "сделку века" США
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампЛига арабских государствАнгела МеркельМахмуд АббасВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
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