Мишустин: задачи развития ЕАЭС должны затрагивать интересы людей

"Убежден, что важнейшие задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей. Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт, туризм – именно их Российская Федерация выделила при подготовке стратегических документов нашего Союза и мы уже внесли соответствующие положения, рассчитываем на поддержку наших инициатив", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.