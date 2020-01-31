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Мишустин: задачи развития ЕАЭС должны затрагивать интересы людей
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РИА Новости

Мишустин: задачи развития ЕАЭС должны затрагивать интересы людей

13:58 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Важнейшие задачи развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны непосредственно затрагивать интересы людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Убежден, что важнейшие задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей. Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт, туризм – именно их Российская Федерация выделила при подготовке стратегических документов нашего Союза и мы уже внесли соответствующие положения, рассчитываем на поддержку наших инициатив", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
1 октября 2019, 05:59
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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