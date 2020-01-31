В ГД предложили скорректировать порядок начисления детских пособий

"Сейчас имеются серьезные бюрократические барьеры в получении действующих выплат на детей. Учитывается не фактическая ситуация, в которой находятся ребенок и его родители или усыновители. Ведь отец ребенка может не проживать с детьми и его матерью, а от женщины требуют справки о доходах – ее, отца детей, чуть ли не бабушек и дедушек. Предлагаю учитывать реальную ситуацию и отталкиваться от тех доходов, что имеют родители или усыновители, непосредственно проживающие с ребенком", - заявила Костенко.