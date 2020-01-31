В ГД предложили скорректировать порядок начисления детских пособий

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко сообщила РИА Новости, что подготовила законопроект о начислении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка с учетом доходов фактически проживающих с детьми родителей или усыновителей.
Как пояснила Костенко, сейчас при обращении за выплатой на первого или второго ребенка, рожденного с 2018 года, женщины, фактически самостоятельно осуществляющие уход за несовершеннолетним, получали отказ в рассмотрении поданных документов из-за отсутствия сведений о доходах отца ребенка.
Такие требования содержатся в законе "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Согласно этому документу, в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.
"Сейчас имеются серьезные бюрократические барьеры в получении действующих выплат на детей. Учитывается не фактическая ситуация, в которой находятся ребенок и его родители или усыновители. Ведь отец ребенка может не проживать с детьми и его матерью, а от женщины требуют справки о доходах – ее, отца детей, чуть ли не бабушек и дедушек. Предлагаю учитывать реальную ситуацию и отталкиваться от тех доходов, что имеют родители или усыновители, непосредственно проживающие с ребенком", - заявила Костенко.
"Если состав семьи для выплаты от 3 до 7 лет будет определяться аналогично действующей выплате до 3 лет, внося предлагаемые изменения, мы сразу устраним проблемы при назначении новой выплаты", - добавила депутат.
Костенко направила проект в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".
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