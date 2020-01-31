Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T13:51+0300
https://ria.ru/20200131/1564106050.html
В ГД предложили скорректировать порядок начисления детских пособий
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В ГД предложили скорректировать порядок начисления детских пособий

13:51 31.01.2020
257
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко сообщила РИА Новости, что подготовила законопроект о начислении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка с учетом доходов фактически проживающих с детьми родителей или усыновителей.
Как пояснила Костенко, сейчас при обращении за выплатой на первого или второго ребенка, рожденного с 2018 года, женщины, фактически самостоятельно осуществляющие уход за несовершеннолетним, получали отказ в рассмотрении поданных документов из-за отсутствия сведений о доходах отца ребенка.
Пенсионное удостоверение
30 января, 11:31
Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на три процента
Такие требования содержатся в законе "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Согласно этому документу, в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.
"Сейчас имеются серьезные бюрократические барьеры в получении действующих выплат на детей. Учитывается не фактическая ситуация, в которой находятся ребенок и его родители или усыновители. Ведь отец ребенка может не проживать с детьми и его матерью, а от женщины требуют справки о доходах – ее, отца детей, чуть ли не бабушек и дедушек. Предлагаю учитывать реальную ситуацию и отталкиваться от тех доходов, что имеют родители или усыновители, непосредственно проживающие с ребенком", - заявила Костенко.
"Если состав семьи для выплаты от 3 до 7 лет будет определяться аналогично действующей выплате до 3 лет, внося предлагаемые изменения, мы сразу устраним проблемы при назначении новой выплаты", - добавила депутат.
Костенко направила проект в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".
Мама с ребенком на прогулке
10 декабря 2019, 18:53
Более 500 тысяч российских семей получили выплаты на первого ребенка
411001
Обсудить 0
Наталья КостенкоГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовскому грабителю увеличили срок за попытку сжечь уголовное дело
Сотрудник ГИБДД
Эксперты оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости
МЧС России
В Петербурге мужчина провалился под лед
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Якутии замерз насмерть по пути на похороны племянника
Андрей Келин
Российский посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС
Ирина Жучкова
"Слишком элементарно". История девушки, второй год живущей без языка
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание Совета безопасности
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич поддержал повышение штрафов за превышение скорости
Вид города Триполи, Ливия
Эксперт оценил шансы освободить задержанных в Ливии россиян
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Вид Хабаровска
Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетят в Хабаровск в воскресенье
Гранулированные калийные удобрения
Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий
Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина
Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина покидает пост
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова рассказала о планах по привлечению врачей в здравоохранение
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев поддержал идею Путина провести саммит "пятерки" Совбеза ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Лента новостейМолния