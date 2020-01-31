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Житель Якутии замерз насмерть по пути на похороны племянника
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РИА Новости

Житель Якутии замерз насмерть по пути на похороны племянника

13:41 31.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Двое родственников погибли в Якутии от переохлаждения: сначала племянник, а затем, по пути на его похороны, дядя, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 55-летний скотник из Амгинского района республики, выпив с односельчанином, пригласил его поехать на отдаленный участок "для совместной работы по уходу за крупным рогатым скотом". При этом он не рассказал приятелю, что большую часть пути нужно будет пройти пешком.
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На попутном автомобиле, продолжая распивать спиртное, мужчины уже вечером добрались до дороги, которая вела на участок, и отправились пешком в сторону фермы.
По пути один из мужчин, по меркам Якутии легко одетый, начал замерзать – ночью в этом районе мороз до 40 градусов и крепче, а собутыльник "в силу усталости и сильного опьянения" не смог ему помочь.
Товарищ отправился за помощью на ферму, бросив замерзавшего на улице, и почему-то никому не рассказал о нем. На следующий день окоченевший труп нашел коневод.
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Узнав о смерти племянника, из Якутска для помощи с похоронами выехал дядя погибшего. Мужчина прибыл в село, однако вышел из такси немного раньше. Через какое-то время замерзшего насмерть человека нашли случайные прохожие недалеко от дома его родственников.
"Как установили медики, причиной его смерти также стало переохлаждение. В настоящее время по данному факту следователем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности".
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Следственный комитет РФЯкутияПроисшествия
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