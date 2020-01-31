Президент Австрии сожалеет о выходе Британии из ЕС

ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу заявил, что сожалеет о выходе Великобритании из Евросоюза, но решение страны нужно принимать.
"До свидания, Соединенное Королевство! Лучшим Brexit было бы его отсутствие. Я очень сожалею об этой ситуации, но ее нужно принять. Мы должны сделать все для установления стабильных, дружественных и хороших отношений между Соединенным Королевством и Европейским союзом на длительный срок. Как в экономическом, так и в человеческом плане", - написал австрийский президент в Twitter.
Он отметил, что в Великобритании живут сотни тысяч граждан ЕС, равно как в ЕС - британцев. В этой связи Ван дер Беллен призвал разрешить для них вопросы пенсии, социального и медицинского страхования.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает британский премьер Борис Джонсон.