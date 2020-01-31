Саратовскому грабителю увеличили срок за попытку сжечь уголовное дело

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Энгельский районный суд Энгельский районный суд Саратовской области увеличил до двух лет двух месяцев срок лишения свободы грабителю-рецидивисту за попытку поджечь том уголовного дела, сообщило в пятницу областное управление СК РФ

Ранее следствие сообщило, что 17 сентября прошлого года дознаватель в изоляторе временного содержания знакомил 29-летнего арестованного с материалами уголовного дела о грабеже, однако обвиняемый, желая воспрепятствовать расследованию дела, отошел в дальний угол комнаты и стал спичками поджигать том уголовного дела. Персонал изолятора пресек его действия. В отношении мужчины завели новое дело по статье УК РФ "Воспрепятствование производству предварительного расследования".

"В ходе предварительного следствия и на суде мужчина полностью признал вину… Приговором суда путем сложения с ранее назначенным наказанием за грабеж ему определено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как говорится в приговоре Энгельского районного суда от 6 ноября прошлого года, текстом которого располагает РИА Новости, 29-летний Дмитрий Аржанухин, который ранее был неоднократно судим за грабежи, в очередной раз был приговорен за два грабежа к двум годам колонии строгого режима. Таким образом, новым приговором за попытку сжечь том уголовного дела общий срок наказания увеличен на два месяца.