Мединский прокомментировал заявления, умаляющие роль СССР в войне

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заявления официальных лиц ряда стран Запада и Восточной Европы, направленные на искажение роли СССР в победе во Второй мировой войне, подрывают основы современного миропорядка, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Последнее время на высоком государственном и межгосударственном уровне прозвучало несколько "забавных" заявлений, которые раньше могли себе позволить разве что таблоиды", - сказал Мединский в пятницу на брифинге в Москве.
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Мединский напомнил, в частности, о сделанных недавно заявлениях нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны, словах первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове в 1940 году. А главы Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента во время совместного выступления заявили, что лагерь смерти в Освенциме освободили "союзные войска", хотя на самом деле это сделала только Красная армия, отметил Мединский.
По словам Мединского, эти "фантазии и передергивания истории" "подрывают все те договоренности, которые были достигнуты лидерами антигитлеровской коалиции 75 лет в Ялте". "Подрывают базис современного мироустройства и смысл Нюрнбергского процесса над главарями нацистских преступников", - подчеркнул помощник президента РФ.
"Неверные представления о базисных моментах современного мироустройства, какие оно накладывает на нас обязательства и какие основы жизни закладывает на будущее, если они формируются у лидеров государств, лидеров мирового общественного мнения, очень опасны, потому что можно повторить ошибки (приведшие к трагедии Второй мировой войны)", - пояснил Мединский.