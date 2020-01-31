Мединский прокомментировал заявления, умаляющие роль СССР в войне

"Последнее время на высоком государственном и межгосударственном уровне прозвучало несколько "забавных" заявлений, которые раньше могли себе позволить разве что таблоиды", - сказал Мединский в пятницу на брифинге в Москве.

Мединский напомнил, в частности, о сделанных недавно заявлениях нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны, словах первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове в 1940 году. А главы Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента во время совместного выступления заявили, что лагерь смерти в Освенциме освободили "союзные войска", хотя на самом деле это сделала только Красная армия, отметил Мединский.