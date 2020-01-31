ФЗНЦ может выступить инициатором новой конференции по Ливии

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что выступит инициатором проведения новой конференции по Ливии в случае, если не сработают механизмы общественного давления и россияне Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, незаконно удерживаемые властями Триполи, не будут освобождены.
Ранее Фонд защиты национальных ценностей направил премьер-министру Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в ходе берлинской конференции по Ливии обязательства. На конференции, как ранее рассказал Малькевич, был принят всеобъемлющий документ, в 45-ом пункте которого указано, что Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан.
"Мы дальше будем предпринимать все необходимые шаги. 18 марта состоится заседание Совета по правам человека ООН в Женеве, посвящённое ситуации в Ливии. Это день, когда в 2011 году была принята эта печальная резолюция, которая закрыла небо над Ливией, она стала жертвой мировой агрессии. Я собираюсь выступить на этой сессии с докладом", - рассказал Малькевич.
Он также отметил, что его поддерживают общественные и научные круги в Европе.
"Если не сработают механизмы общественного давления, мы выступим инициаторами проведения новой конференции по Ливии с тем составом участников, которые смогут принудить Сарраджа выполнить то, под чем он ранее подписался", - добавил Малькевич.
В начале июля прошлого года глава фонда Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда. По его словам, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
30 января, 19:56Небензя прокомментировал мирный процесс в Ливии