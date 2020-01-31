ФЗНЦ может выступить инициатором новой конференции по Ливии

"Мы дальше будем предпринимать все необходимые шаги. 18 марта состоится заседание Совета по правам человека ООН в Женеве, посвящённое ситуации в Ливии. Это день, когда в 2011 году была принята эта печальная резолюция, которая закрыла небо над Ливией, она стала жертвой мировой агрессии. Я собираюсь выступить на этой сессии с докладом", - рассказал Малькевич.