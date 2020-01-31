Силовики почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Двадцать четвертого января в ДНР заявили, что украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории республики более 200 мин.

"За неделю вооруженные формирования Украины 69 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам 16 населенных пунктов республики противник выпустил 66 мин, 118 гранат различного типа, 151 выстрел из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие",- сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в результате обстрелов со стороны силовиков повреждены четыре жилых дома в населенных пунктах Ясное, Старомихайловка и поселок шахты "Гагарина".

По словам представителя Народной милиции ДНР, в течение недели ополченцы перехватили один БПЛА силовиков, который использовался "для корректировки артиллерийского и минометного огня в районах Ленинское и Саханка". "Полученная с флэш-накопителя информация изучается нашими специалистами и в последующем будет передана в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 10-й бригады (украинских силовиков - ред.) ", - сказал он.