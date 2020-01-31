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МЭР будет участвовать в разработке новых основ местного самоуправления
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РИА Новости

МЭР будет участвовать в разработке новых основ местного самоуправления

13:07 31.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минэкономразвития будет принимать участие в разработке новых основ политики местного самоуправления, но главе ведомства Максиму Решетникову никаких предложений стать ответственным за всю реформу из Кремля не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
"Нет, никаких предложений (Решетникову, стать ответственным за реформу местного самоуправления) не делалось, но в любом случае, вовлеченность Минэкономразвития в эту тему трудно переоценить, она очень большая, связна с работой этого министерства во многом. Новая концепция, которая будет готовиться, - во многом, конечно, в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли глава Минэкономразвития быть назначен ответственным за всю реформу местного самоуправления, за процесс укрупнения регионов, были ли сделано ему такое предложение.
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