МЭР будет участвовать в разработке новых основ местного самоуправления

"Нет, никаких предложений (Решетникову, стать ответственным за реформу местного самоуправления) не делалось, но в любом случае, вовлеченность Минэкономразвития в эту тему трудно переоценить, она очень большая, связна с работой этого министерства во многом. Новая концепция, которая будет готовиться, - во многом, конечно, в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли глава Минэкономразвития быть назначен ответственным за всю реформу местного самоуправления, за процесс укрупнения регионов, были ли сделано ему такое предложение.