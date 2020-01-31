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В Кремле продолжат анализировать озвученную "сделку века"
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РИА Новости

В Кремле продолжат анализировать озвученную "сделку века"

12:52 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле продолжают анализировать озвученную Трампом "сделку века" по Ближнему Востоку: документ сложный, и для анализа требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем анализировать план. Мы внимательно отслеживаем, как формулируется позиция непосредственных участников этой так называемой сделки. Но, безусловно, документ достаточно сложный, объемный, поэтому требуется время для его анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к плану.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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