В Кремле продолжат анализировать озвученную "сделку века"

"Мы продолжаем анализировать план. Мы внимательно отслеживаем, как формулируется позиция непосредственных участников этой так называемой сделки. Но, безусловно, документ достаточно сложный, объемный, поэтому требуется время для его анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к плану.