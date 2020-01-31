Встреча руководства ЕР с правительством пройдет после объезда округов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Встреча руководства Встреча руководства "Единой России" с новым кабинетом министров состоится после того, как ЕР завершит объезд всех восьми федеральных округов, заявил РИА Новости вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак

"Встреча (руководства партии с новым кабмином - ред.) состоится после объезда всех федеральных округов. Четыре округа уже отработаны, остаётся ещё четыре. Сначала мы собираем на встречах предложения и потом встречаемся с кабмином", – сказал Турчак.

Он отметил, что текущие встречи с представителями нового кабинета министров уже проводятся.

"На бюро у нас присутствовали два вице-премьера и министры, у меня (проходят) текущие встречи с министрами. Мы работаем с кабмином", - заявил секретарь генсовета "Единой России".