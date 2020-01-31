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Встреча руководства ЕР с правительством пройдет после объезда округов
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РИА Новости

Встреча руководства ЕР с правительством пройдет после объезда округов

12:21 31.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Встреча руководства "Единой России" с новым кабинетом министров состоится после того, как ЕР завершит объезд всех восьми федеральных округов, заявил РИА Новости вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Встреча (руководства партии с новым кабмином - ред.) состоится после объезда всех федеральных округов. Четыре округа уже отработаны, остаётся ещё четыре. Сначала мы собираем на встречах предложения и потом встречаемся с кабмином", – сказал Турчак.
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Он отметил, что текущие встречи с представителями нового кабинета министров уже проводятся.
"На бюро у нас присутствовали два вице-премьера и министры, у меня (проходят) текущие встречи с министрами. Мы работаем с кабмином", - заявил секретарь генсовета "Единой России".
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина.
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Михаил МишустинДмитрий МедведевЕдиная РоссияПравительство РФАндрей ТурчакПолитика
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